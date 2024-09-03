- Влиятельные личности в США создают современный переход к власти

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Бизнесы все чаще используют influencers в качестве представителей бренда. Даже правительство Гессена все больше опирается на influencer-маркетинг, чтобы связаться с молодыми демографическими группами и потенциальными будущими талантами, как свидетельствует заявление Гессенского ландтага в ответ на запрос фракции FDP в Висбаденском ландтаге. Согласно этому заявлению, Гессенское правительство инвестировало около 311 500 евро в influencer-кампании министерств внутренних дел, финансов, социальных дел и культуры с 2022 года.

Ландтаг объясняет, что сотрудничество с influencers может освежить имидж учреждения и представить его как привлекательное место работы. Influencers, как правило, пользуются высоким уровнем доверия среди своих подписчиков, что может быть полезно при распространении информации.

Использование influencers позволяет сообщениям reaches большей аудитории, чем это возможно через традиционные каналы коммуникации. Эти кампании часто нацелены на определенные демографические группы, такие как молодежь или определенные профессии.

Например, кампания "Будущее нуждается в тебе! Стань учителем в Гессене" в 2023 году успешно продвигала профессию учителя. Influencers, отобранные Министерством культуры, эффективно расширили охват предложений обучения и обучения через свою значительную базу подписчиков в целевой демографической группе, привлекая новых потенциальных кандидатов. Коллаборации в Instagram представили Гессенскую государственную администрацию как привлекательного и современного работодателя среди молодых целевых групп.

Ландтаг сообщает, что обычно следуют многоэтапный процесс, чтобы гарантировать подходящее представление для целевой демографической группы: "Это включает тщательную проверку и отбор influencers, а также четкое определение целей, услуг или качественных требований для кампании или отдельных мероприятий". Планирование и реализация контента происходят в тесном сотрудничестве между клиентом и подрядчиком. "Только утвержденный контент публикуется и непрерывно мониторится и оценивается".

Александр Блайер, доцент маркетинга в Франкфуртской школе финансов и менеджмента, подтверждает, что наблюдает увеличение важности influencers для компаний, несмотря на их незнание о степени использования авторитета influencers. Он объясняет, что сегодня люди все меньше доверяют корпоративной рекламе, но все больше доверяют influencers.

Influencers действуют как посредник между компаниями и клиентами. "В сущности, это функционирует подобно рекомендации от друга или другого доверенного лица. Рекомендации этих фигур, как правило, доверяются больше, чем компании".

Релевантность клиента не имеет значения. "Это может быть кто угодно, если они могут найти influencers, которые могут убедительно донести сообщение о привлекательности рекламируемого продукта до своей целевой аудитории". Авентичность критически важна. "Если у influencers нет настоящей связи с тем, что они продвигают, вероятность успеха кампании низка".

Как серьезные власти и модные influencers дополняют друг друга? "Influencers не ограничиваются стильными подростками, фокусирующимися на моде, фитнесе, музыке, технологиях и образе жизни. Есть очень успешные influencers, которые обращаются к темам, таким как налоги, инвестиции или литература", - говорит Блайер.

Он считает, что использование influencers в целом стратегически обосновано. "Если вы хотите эффективную коммуникацию, вы должны учитывать, как и где достичь своей целевой аудитории. Я могу разместить столько газетных объявлений о профессии учителя, сколько захочу. Если молодые люди не читают газету, я просто трачу деньги впустую", - заявляет Блайер. Кроме того, есть обязательное маркирование рекламы для influencers. "Influencer-маркетинг не является трюком или неэтичной практикой".

Тем не менее, остается неопределенность в ценообразовании. Есть ограниченный опыт того, сколько инвестировать в influencer-кампанию, и недостаточные insights о том, насколько непосредственно это влияет на ключевые показатели эффективности. "Незнание оставляет место для потенциального переплаты".

Инвестиции в influencer-маркетинг со стороны Гессенского правительства подчеркивают их веру в его будущий потенциал для достижения и вовлечения молодых демографических групп. С правильным влиянием эти кампании также могут формировать восприятие традиционных учреждений, таких как профессия учителя, как современных и привлекательных.

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