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Влияние решения DAZN на Лигу и ее сторонников

 and  Anne Legman
Время чтения 3 минут
Какие сущности уполномочены передавать визуальные материалы матчей Бундеслиги в предстоящем сезоне?
Какие сущности уполномочены передавать визуальные материалы матчей Бундеслиги в предстоящем сезоне?

Влияние решения DAZN на Лигу и ее сторонников

Третья попытка: Лига планирует продать права на трансляцию и максимизировать доходы. Аукцион продлится почти две недели, с неопределенной датой начала, что оставляет неясным, кто будет транслировать матчи Бундеслиги в сезоне 2025-2026. Ниже приведены некоторые вопросы и ответы.

Каковы последствия для болельщиков? Из-за задержки аукциона болельщики узнают позже, какие подписки им понадобятся на следующий сезон. Хотя в будущем может хватить одного контракта, в начале 2025 года может потребоваться несколько подписок. Аукцион не оказывает немедленного воздействия на текущий сезон Бундеслиги, и контракты зрителей с Sky и/или DAZN остаются действительными.

Что происходит сейчас? Немецкая футбольная лига (ДФЛ) возобновит приостановленный процесс аукциона. В результате пакет B, ранее выделенный, снова выйдет на рынок. Он включает в себя субботние матчи в 15:30, пятничные вечерние матчи и матчи по выбыванию, всего 196 прямых трансляций. ДФЛ и DAZN не смогли договориться о распределении пакета B.

Почему этот пакет так важен? Примерно 80% годового дохода в размере около 1,1 миллиарда евро приходится на платное телевидение, и этот процент в отношении бесплатного телевидения вряд ли изменится после возобновления аукциона. Пакет B является самым большим платным пакетом и, как ожидается, будет содержать самую большую часть общего дохода.

Какие другие пакеты имеют ценность? Пакеты A, C и D также значительны. Они охватывают дальнейшие права на платное телевидение на прямые трансляции 1-й лиги.

  • A включает конференции.
  • C предлагает лучшие субботние матчи в 18:30 и Суперкубок, с 34 матчами, но высоким спросом из-за топ-матчей.
  • D охватывает воскресные матчи, с возможностью показа более одной игры на бесплатном телевидении среди своих 79 прямых трансляций.

Каковы последствия возобновления для Sky и DAZN? Обе компании теперь знают ставки своих конкурентов на пакет B, о которых они ранее не знали. Сообщается, что DAZN предложила около 400 миллионов евро в год за пакет B, что в общей сложности составляет около 1,6 миллиарда евро за четырехлетний контракт. Эта информация может помочь Sky разработать новое предложение. Теперь они знают, что гарантия необходима, и могут подготовиться соответствующим образом, чтобы превзойти конкурентов.

Что это значит для ДФЛ? ДФЛ казалась менее благоприятной, когда аукцион был приостановлен. Арбитражный трибунал обнаружил процедурную ошибку и частично предоставил облегчение против награды пакета B в тендере на медиаправа на периоды 2025/26 - 2028/29. Однако возобновление может оказаться выгодным для лиги, так как конкуренты могут сделать более высокие ставки, потенциально обеспечив больший доход.

Что это значит для клубов? Клубы Бундеслиги также должны дождаться окончания аукциона и последующих переговоров о распределении денег от телевидения, чтобы завершить подготовку к сезону, который начнется менее чем через год. Неопределенность может осложнить переговоры по контрактам tanto с новыми, как и с существующими игроками. В конце концов, более высокие доходы могут привести к удовлетворению клубов.

Какие другие пакеты доступны на аукционе? В области платного телевидения ДФЛ предлагает 275 игр из второй лиги, включая 98 конференций. Самый ценный пакет бесплатного телевидения охватывает субботние highlights, которые в настоящее время транслируются на "Sportschau". Есть минимальное предложение в прямом эфире. Пакет E содержит три матча 1-й лиги, один матч 2-й лиги, четыре матча по выбыванию и Суперкубок. 33 субботние вечерние игры из пакета G в будущем могут быть показаны одновременно на бесплатном и платном телевидении, как на Sky и Sport1. Кроме того, ДФЛ продает шесть дополнительных пакетов прав на highlights для бесплатных вещателей. Есть также пакеты прав на аудио и цифровую наружную рекламу.

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