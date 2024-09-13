Влияние 400 литров дождя может быть весьма значительным.

Происходит беспрецедентное метеорологическое явление: над Адриатическим морем находится низкое давление, названное "Аннет", которое поглощает огромные объемы воды из-за тепла океана, а затем направляет их на Австрию, Чехию и Польшу.

Ожидаемые осадки астрономические. Один из надежных метеорологических моделей прогнозирует более 430 литров осадков на квадратный метр в районе Санкт-Пёльтена, Австрия, и более 470 литров в горах Гiant Mountains, Чехия.

Но что такое 400 литров дождя? Это не просто дневная норма, а распределенная на три дня. Это колоссальное количество, которое гарантирует наводнения, переполнение, затопление подвалов и туннелей. Возможны оползни и селевые потоки.

В 2021 году всего 200 литров в течение дня было достаточно, чтобы вызвать катастрофу на Аре. Для сравнения, самый высокий зарегистрированный уровень осадков в Германии составил 312 литров, который выпал в Зиннвальде-Георгенфельде, в горах Оре, в течение 24-часового периода в августе 2002 года. А теперь более 400 литров?

География меняет ситуацию в Австрии

Условия не такие же, как на Аре. Вокруг Санкт-Пёльтена в Нижней Австрии ландшафт разнообразный. Река Эстерро, приток Дуная, рассеивает воду, в отличие от реки Аар, которая должна была поглотить все дожди сама по себе.

В Санкт-Пёльтене вода стекает в несколько рек, которые в конечном итоге попадают в Дунай. Кроме того, в более высоких альпийских регионах дождь выпадает в виде снега, первоначально действуя как буфер, прежде чем растаять и стечь. Это позволяет Дунаю оставаться относительно сухим, даже если он приходит из Германии с более низкими уровнями воды.

Однако, по словам метеорологов ntv, непрерывные дожди приведут к значительному повышению уровня воды. Объемы осадков могут вызвать местные наводнения и потенциальные оползни. Высокий уровень воды в Вене прогнозируется уже в субботу или воскресенье.

Мост в Дрездене под угрозой

В Чехии условия другие, где метеорологическая модель прогнозирует до 470 литров на квадратный метр между горами Giant и Giant Mountains. Хотя годовой уровень осадков в Берлине составляет 581 литр, ожидаемые наводнения, оползни и селевые потоки в Чехии значительны.

Эльба берет начало в горах Giant и должна будет принять на себя весь этот дождь. Кроме того, температуры, скорее всего, будут слишком высоки в горах Giant, чтобы выпал снег, что означает, что Эльба не получит помощи от снежного покрова. Уровни воды в Эльбе, как следствие, должны существенно повыситься.

Массивные объемы воды начнут поступать в Германию уже в воскресенье. Дрезден может оказаться под угрозой, так как часть моста Карла уже обрушилась в Эльбу в среду. Остающийся участок C также находится под угрозой обрушения, как объявило пожарное управление Дрездена. Высокий уровень воды может усугубить ситуацию еще больше.

Метеорологические прогнозы указывают на то, что чрезвычайные осадки, превышающие 430 литров на квадратный метр в Санкт-Пёльтене, Австрия, и более 470 литров в чешских горах Giant, могут привести к наводнениям и переполнению, затрагивая подвалы и туннели.

Высокий уровень воды в Чехии, в частности, в Дрездене, вызывает беспокойство. Обрушившийся участок моста Карла и оставшийся участок C находятся под угрозой дальнейшего повреждения из-за ожидаемого высокого уровня воды.

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