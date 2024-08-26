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ПанорамаНовостиГермания

Власти задержали 26-летнего мужчину после обнаружения раздробленных частей тела.

Обнаружена отрубленная голова в пакете для покупок. Остальные части тела убитого найдены в квартире 26-летнего мужчины, который и является главным подозреваемым. Правоохранительные органы призывают всех возможных свидетелей предоставить информацию.

 and  Viktoriya Miller
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26-летний индивидуум в настоящее время заключен под стражу после обнаружения останков человека в...
26-летний индивидуум в настоящее время заключен под стражу после обнаружения останков человека в Дуйсбурге.

- Власти задержали 26-летнего мужчину после обнаружения раздробленных частей тела.

В результате обнаружения останков тела и выданного ордера на арест 26-летнего человека в Дюссельдорфе, подозреваемого в убийстве, правоохранительные органы ведут активное расследование подробностей инцидента. На данный момент нет информации о том, заговорил ли 26-летний немецкий подозреваемый, сообщает представитель прокуратуры. Свидетель сообщил о том, что увидел отрубленную голову в пакете на травянистой местности в субботу, что привело к последующему обнаружению тела жертвы в квартире подозреваемого.

Вскрытие показало, что 57-летний бездомный стал жертвой жестокого нападения. В последний раз его видели живым 13 августа, за десять дней до обнаружения тела. Представитель также упомянул, что ведутся поиски дополнительной информации от очевидцев. 26-летний подозреваемый имеет криминальное прошлое, в основном связанное с правонарушениями в сфере собственности, и обвиняется в убийстве 57-летнего мужчины.

26-летний подозреваемый, уроженец Германии, в настоящее время проходит расследование по обвинению в убийстве. Жестокий инцидент вызвал серьезную обеспокоенность в сообществе Дюссельдорфа.

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