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Федеральные земли ГерманииНовостиДля целей настоящего решения предоставляется следующая информация:

Власти выпустили предупреждение о мошенничестве с QR-кодом

QR-коды служат инструментом для мошенничества в Интернете, при этом犯罪ковым subjektam используется метод ложных писем от признанных банков, в соответствии с сообщениями властей.

 and  Michael Bootcampf
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Мошенники используют QR-коды, чтобы украсть критически важную банковскую информацию.
Мошенники используют QR-коды, чтобы украсть критически важную банковскую информацию.

- Власти выпустили предупреждение о мошенничестве с QR-кодом

Предупреждение полиции: Последнее мошенничество с использованием QR-кодов - 'Квишинг'

Полиция предупреждает общественность о новом мошенничестве, которое использует QR-коды, получившее название 'Квишинг'. Как сообщает Управление уголовной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия в Дюссельдорфе, в нескольких регионах рассылаются поддельные письма, якобы от известных банков.

Жертв обманом заставляют сканировать QR-коды со своих мобильных телефонов, что перенаправляет их на связанный URL. В зависимости от устройства и браузера может быть сложно определить, ведет ли ссылка на настоящий сайт банка или на поддельный.

На поддельном сайте жертв побуждают ввести свои данные для входа или инициировать перевод денег. Полиция советует быть крайне осторожными с QR-кодами, как и с непрошеными письмами с подозрительными вложениями. Использование многофакторной аутентификации служит щитом, так как мошенники не могут получить второй или третий фактор, даже если они получают данные через фишинг.

Для целей данного решения предоставляется следующая информация: Текст discusses a recent scam using QR codes, known as 'Quishing', where fraudulent letters are sent with QR codes that redirect victims to fake banking websites.

В соответствии с этим, власти подчеркивают важность осторожности при обращении с QR-кодами, советуя относиться к ним с той же степенью подозрительности, что и к непрошеным письмам с подозрительными вложениями.

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