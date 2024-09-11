- Власти решили приостановить расследование обвинений в расовой дискриминации.

Прокуратура в Фульде завершила расследование обвинений в разжигании ненависти на мероприятии, прошедшем в Центре подготовки финансов и правосудия в северо-восточной части региона Хессе-Ротенбург. После тщательного изучения, в том числе показаний свидетелей и просмотра нескольких видеозаписей, полученных на мероприятии, не было найдено никаких доказательств, подтверждающих заявления, как заявила представительница прокуратуры Кристине Себан.

После мероприятия, состоявшегося 23 января, в СМИ появились утверждения о том, что участники пели расистские песни под песню "L'Amour Toujours" в исполнении Джиджи Д'Агостино. Тем не менее, прокуратуре не удалось найти свидетелей, которые могли бы подтвердить такие песни, и ни одна из изъятых видеозаписей не содержала компрометирующего материала.

В новостных статьях утверждалось, что звучали призывы типа "Германия для немцев" и "Вон иностранцев". Более того, сообщалось, что студенты с миграционным прошлым чувствовали себя неуютно и запуганными после этого события.

Эти обвинения вызвали значительный общественный интерес. В результате, на тот момент министр финансов Гессена Александр Лорц (ХДС) поднял этот вопрос на заседании комитета земельного парламента, состоялся мирный антирасистский митинг у центра подготовки, и учреждение опубликовало заявление, осуждающее расизм и дискриминацию.

Центр подготовки финансов и правосудия в районе Херсфельд-Ротенбург ежегодно принимает примерно 1000 новых двойных студентов и стажеров, предназначенных для государственной службы, из которых примерно 820 направляются в Финансовое управление Гессена, а около 210 - в секторы правосудия Гессена и частично Тюрингии.

Несмотря на обвинения, ни один из участвовавших в мероприятии студентов не был идентифицирован как участвующий или поддерживающий предполагаемые расистские призывы. Союз студентов в центре подготовки выпустил заявление, осуждающее любую форму дискриминации и подчеркивающее свою приверженность созданию инклюзивной обстановки обучения.

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