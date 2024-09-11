- Власти расследуют предполагаемые угрозы взрывов в учебных заведениях

После получения угрожающих писем с угрозами взрыва в нескольких школах Бранденбурга отдел государственной безопасности проводит расследование. В первую очередь они сосредоточатся на определении намерений, стоящих за этими угрозами, как подтвердил представитель полиции в ответ на запросы. Отдел государственной безопасности занимается расследованием предполагаемых преступлений, мотивированных политически.

В понедельник 16 школ в Бранденбурге получили идентичные письма с угрозами. Эти школы находились в Бранденбурге-на-Хавеле, Потсдаме и Клейнмаховне в районе Потсдам-Миттельмарк. После осмотра полиция не обнаружила признаков потенциальных рисков безопасности, и в некоторых случаях занятия были временно приостановлены.

Кроме того, подобные письма с угрозами взрыва появились в школах Рейнланд-Пфальца и Гамбурга в тот же день. Некоторые из этих угроз ссылались на ситуацию на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе несколько школ в Берлине также получили письма с угрозами. Авторитеты сочли их безобидными, но отдел государственной безопасности теперь вовлечен из-за беспорядков, вызванных потенциально опасными преступными действиями.

На данный момент нет конкретных подробностей об авторе писем или его мотивах в Бранденбурге. Будет проведено дальнейшее расследование, в том числе анализ мотива отправителя и сравнение с подобными инцидентами, сообщенными в других федеральных землях, как заявил представитель полиции.

В свете писем с угрозами взрыва власти уделяют пристальное внимание Бранденбургу-на-Хавеле, одному из пострадавших районов, чтобы гарантировать безопасность его школ. После угрозы взрыва в школах Бранденбурга-на-Хавеле местные власти тесно сотрудничают с отделом государственной безопасности, чтобы установить личность и мотивы отправителя писем.

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