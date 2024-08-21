Власти провели обыски в домах влиятельного Эндрю Тейт.

Известный своими мизогиничными комментариями в социальных сетях, Эндрю Тейт, вместе со своим братом, в настоящее время находится под следствием румынской полиции по обвинению в жестоком обращении с многочисленными женщинами. Они ждут суда по этим обвинениям. Источники указывают на то, что власти ищут дополнительные доказательства.

После получения наводки румынская полиция провела ранние утренние рейды на несколько объектов, связанных с британско-американским Influencerом Эндрю Тейтом и его братом Тристаном, как подтвердил их юридический представитель "news.ro".

Братья Тейт, а также двое предполагаемых сообщников, обвиняются в торговле людьми и эксплуатации женщин в Румынии. В настоящее время они находятся под домашним арестом и ждут суда. Специальное подразделение прокуратуры Румынии по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) заявило, что обыски были проведены на четырех объектах в связи с расследованием случаев торговли людьми и отмывания денег. Никто из подозреваемых не был назван, но было раскрыто, что расследования также касаются потенциальных новых правонарушений.

Согласно румынским следователям, Тейты и их предполагаемые сообщники принуждали молодых женщин участвовать в откровенных видео для коммерческого распространения. Они якобы использовали манипулятивные техники для контроля над девушками. Авторитеты идентифицировали семь жертв, трое из которых выступают в качестве истцов на суде. Тейты и их брат отрицают все обвинения.

Эндрю Тейт стал известен из-за своих мизогиничных замечаний в социальных сетях. Он часто хвастался своим богатством, демонстрируя роскошные спортивные машины и толстые сигары, привлекая миллионы молодых людей и мужчин. Братья Тейт, а также предполагаемые сообщники были арестованы в Бухаресте 30 декабря 2022 года, и их домашний арест был впоследствии заменен ограничением, запрещающим им покидать Румынию.

Однако с августа 2023 года подозреваемые на свободе - хотя и с условием, что они не могут покидать страну. Недавно они стали использовать социальные сети для продвижения расистских беспорядков в Великобритании, среди прочего.

Специальное подразделение прокуратуры Румынии по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT), расследующее дело братьев Тейт и их сообщников, также изучает потенциальные новые правонарушения, связанные с 'Комиссией'. Во время суда 'Комиссия' может быть рассмотрена как возможная организация, вовлеченная в манипулирование и контроль над молодыми женщинами, участвующими в случае эксплуатации.

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