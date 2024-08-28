- Власти продолжают поиски пропавшего 33-летнего мужчины.

Власти в Верхней Франконии все еще разыскивают 33-летнюю женщину, пропавшую без вести 1 августа в районе Эггольсхайма. Они прочесывают поля, леса и водоемы с участием многочисленных офицеров, даже вновь задействуя водолазов. По словам представителя полицейского управления Верхней Франконии,

Поиски пока не принесли результатов. Расследование ведется в надежде найти пропавшую женщину или предметы, которые могли бы дать какие-либо подсказки о ее местонахождении. В настоящее время они не следуют какой-либо конкретной версии, добавил представитель. Это широкомасштабная операция в районе, где она была замечена в последний раз.

33-летняя женщина известна своей деятельностью в красном районе. По данным полиции, последнее известное местонахождение женщины - посещение 73-летнего мужчины из района Форххайм. Якобы они встретились в красном районе несколько недель назад. Этот джентльмен в настоящее время находится под стражей, подозревается в убийстве.

Несмотря на обширные поиски в полях, лесах и водоемах, следов пропавшей женщины не обнаружено. Расследование также ведется в поисках любых предметов, которые могли бы предоставить информацию о ее местонахождении.

В ходе расследования власти узнали о деятельности женщины в красном районе и ее недавней встрече с 73-летним мужчиной из района Форххайм.

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