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Власти предупреждают о потенциально опасных выключениях на северной железнодорожной линии.

Федеральная правоохранительная служба выпускает предупреждения о розетках в региональных поездах, Following между Нойминстером и Бюсем. Возможность подделки в настоящее время исследуется.

 and  Yaroslav Smith
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Власти предостерегают об электрических розетках в региональных поездах на Северном маршруте.
Власти предостерегают об электрических розетках в региональных поездах на Северном маршруте.

- Власти предупреждают о потенциально опасных выключениях на северной железнодорожной линии.

Органы правопорядка предупреждают путешественников, использующих розетки в электропоездах Northrail между Бюзумом и Ноймюнстером. В недавний четверг произошло два случая, когда люди получили незначительные травмы из-за выступающих частей штекеров зарядных устройств (контактов) из розеток. В одном случае женщина получила удар током, а во втором случае, к счастью, травм не было. Сперва было неясно, были ли розетки повреждены.

В настоящее время проводятся расследования в связи с возможными телесными повреждениями, как сообщается. Пассажирам в этом районе рекомендуется осматривать розетки перед использованием и сообщать об этом персоналу поезда или органам правопорядка, если они подозревают повреждение.

Несмотря на продолжающиеся расследования, другим пассажирам также следует быть бдительными и тщательно осматривать розетки перед использованием. Если замечены признаки повреждения, необходимо сразу же сообщить об этом персоналу поезда или другим органам правопорядка для дальнейшего рассмотрения.

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