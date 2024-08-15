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ПанорамаНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Власти перепроверяют качество воды возле участка Бундесвера

В одном из водохранилищ в Северном Рейне-Вестфалии срезали забор. Власти предостерегают от употребления водопроводной воды. Армейская база в Меchernich также пострадала

 and  Mark Rodriguez
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- Власти перепроверяют качество воды возле участка Бундесвера

После обнаружения разрезанного забора у резервуара для питьевой воды в городе Мехерних, в районе Эйскирхен, местные власти предупреждают о небезопасности питьевой воды. "Из-за несанкционированного доступа к системе питьевой воды города Мехерних существует риск загрязнения питьевой воды, представляющий угрозу для здоровья", - заявили в городе.

Резервуар также снабжает водой военную базу в Мехернихе, как указано на сайте города. В ближайшие несколько часов будет определено, загрязнена ли вода или нет.

Питьевая вода может быть загрязнена и представлять угрозу для здоровья, заявили в городе. Это предупреждение также связано с недавними инцидентами на военной базе в Кёльне.

Власти предупреждают о питьевой воде из крана

В Кёльне военная база Кёльн-Вahn была закрыта в среду - первоначально существовала не подтвержденная подозрение, что водоснабжение могло быть саботировано. В заборе, ведущем к водопроводу базы, была найдена дыра, и военные сообщили об "аномальных значениях воды" и начали дальнейшее расследование.

В Мехернихе питьевую воду из крана не следует использовать для питья, купания или приготовления пищи до дальнейшего уведомления. Около 10 000 человек затронуты предупреждением. Резервуар также снабжает водой деревни Штремпт, Роггендорф, Брайтенбентен, Вайсенбруннен и Денрат.

Комиссия, ответственная за надзор за такими ситуациями, может обратиться за помощью к государствам-членам для решения потенциального загрязнения питьевой воды, представляющего угрозу для здоровья, в резервуаре Мехерниха. Загрязнение в резервуаре Мехерниха напоминает недавний инцидент на военной базе в Кёльне, где государства-члены также сыграли важную роль в решении не подтвержденного саботажа водоснабжения.

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