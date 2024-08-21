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ПанорамаНовостиЭндрю Тейт

Власти обыскивают дом Эндрю Тейт в Румынии.

Эндрю Тейт и его брат подозреваются в жестоком обращении и эксплуатации множества молодых женщин. Правоохранительные органы, якобы, пытаются собрать дополнительные доказательства для судебного процесса.

 and  Ksenia Johnson
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В deixa стали проведен поиск в резиденции Эндрю Тейта в Бухаресте в ранние часы утром среды.
В deixa стали проведен поиск в резиденции Эндрю Тейта в Бухаресте в ранние часы утром среды.

- Власти обыскивают дом Эндрю Тейт в Румынии.

В ходе недавних операций правоохранительные органы вRomania провели обыск в доме подозрительного influencера Эндрю Тейта и его брата Тристана в прошлый четверг. Ответственный за борьбу с организованной преступностью орган власти заявил, что "четыре ордера на обыск" были выданы. Расследование касается подозрений в "создании преступного синдиката, торговле несовершеннолетними в незаконных целях" вместе с "непристойными отношениями с несовершеннолетней" и "отмыванием денег."

Пока не ясно, кто именно эти обвинения. Эндрю и Тристан Тейт были арестованы в конце 2022 года. В середине 2023 года им были предъявлены обвинения в обмане женщин с помощью эмоционального манипулирования и последующем принуждении к созданию порнографического контента. Дата суда еще не назначена. Эндрю Тейт подозревается в двух случаях изнасилования.

Братья Тейт также подозреваются в уклонении от уплаты налогов

В другом случае британские власти выдали международный ордер на арест братьев, которые проживают вRomania, по обвинению в изнасиловании и торговле несовершеннолетними. Они также подозреваются в уклонении от уплаты налогов в Великобритании, где, якобы, не заплатили налогов на £21 миллионов (приблизительно €25 миллионов) доходов от интернета с 2014 по 2022 год.

Братья отрицают обвинения. В настоящее время они на свободе вRomania. Сначала им было запрещено покидать страну, но позже суд в Бухаресте разрешил им путешествовать по ЕС во время судебного процесса.

Эндрю Тейт был удален с различных цифровых платформ, таких как Instagram и Tiktok, из-за неоднократных мизогиничных комментариев. Тем не менее, бывший кикбоксер может похвастаться более чем девятью миллионами подписчиков на цифровой платформе X.

Международный ордер на арест Эндрю и Тристана Тейта включает обвинения в уклонении от уплаты налогов в Великобритании, добавляя к их юридическим проблемам. Несмотря на обвинения, Эндрю Тейт в настоящее время имеет большую армию поклонников на цифровой платформе X, насчитывающую более девяти миллионов человек.

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