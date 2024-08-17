- Власти обнаружили 250 килограммов гнилого сыра в автобусе, ехавшем по трассе А17.

Таможенники обнаружили около 250 кг испорченного сыра в болгарском туристическом автобусе на автостраде А17 Прага-Дрезден во время недавних проверок. Также они нашли около 120 кг турецкого меда, как сообщает главное управление таможни в Дрездене. В другом болгарском туристическом автобусе они нашли 40 пачек контрабандных сигарет, спрятанных за последним рядом сидений.

В ходе трехдневных проверок на прошлой неделе были выявлены несколько нарушений правил импорта. Главное управление таможни, назвав результаты "очень плодотворными", инициировало девять уголовных расследований и передало двенадцать дел соответствующим органам. В общей сложности, офицеры осмотрели 250 транспортных средств и более 450 человек на парковке "Am Heidenholz", где движение было перенаправлено.

К другим находкам относится обнаружение двух мотоциклов в грузовом отсеке небольшого транспортера из Румынии и автомобиля с британской регистрацией на прицепе. Также были найдены 20 000 евро неизвестного происхождения в автомобиле мужчины. В автомобиле 35-летнего таксиста с пассажиром была найдена заряженная газовая пистолет. Кроме того, люксовый автомобиль, зарегистрированный в Армении, был временно снят с дороги из-за налоговых проблем, но водителю удалось вернуть его на следующий день.

Таможенники наложили значительные таможенные пошлины на контрабандные сигареты, найденные в болгарском туристическом автобусе, в результате нарушения правил импорта. В одном из инициированных уголовных расследований основное внимание уделялось определению сумм неоплаченных таможенных пошлин на турецкий мед и испорченный сыр.

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