Власти находятся в розыске лиц, ответственных за нападение на ножа в Солингене.

Примерно в 21:40 вечера неизвестный человек якобы атаковал ножом нескольких участников праздника в городе Золинген. Трагически, три жизни были утеряны, и восемь других получили ранения, некоторые из них тяжелые. Во время хаоса нападавший смог скрыться. Полиция начала масштабную охоту за ним.

По последним данным, пять человек получили серьезные ранения во время ножевой атаки на празднике в Золингене. Полиция в Дюссельдорфе объявила об увеличении числа жертв рано утром, изначально сообщая, что только пять человек получили ранения в поздней ночной инцидент в пятницу. Идентичности жертв и их текущее состояние не разглашаются.

Подозреваемый, вооруженный ножом, все еще на свободе. "В настоящее время мы мобилизуем значительные силы для обнаружения подозреваемого", - заявили полицейские. Вооруженные многочисленными ресурсами, они установили сильное присутствие в центре города Золинген, даже задействовав специализированные подразделения. "В настоящее время мы опрашиваем tanto жертв, как свидетелей", - добавили полицейские.

Ножевая атака произошла во время празднования 650-летия Золингена. Как сообщается, "неизвестный мужчина" атаковал нескольких человек ножом около 21:40, вызвав панику. Нападавший воспользовался хаосом и суматохой, чтобы скрыться в темноте.

Полиция классифицирует инцидент как "атак", но не спешит называть его "террористической атакой". Они не подтверждают и не опровергают слухи о том, что нападавший говорил на арабском языке. В поисках подозреваемого полиция призывает общественность помочь. Советы о преступлении или личности можно предоставить, а соответствующие изображения или видео можно загрузить на их портал для советов.

Ножевые атаки во время празднования юбилея оставили пять человек с серьезными ранениями. Полиция активно ищет вооруженного ножом нападавшего, который скрылся после атаки.

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