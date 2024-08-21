- Власти Кельна ведут около 25 расследований.

Из-за многочисленных взрывов и предполагаемых связей с печально известной Микро-мафией в Кёльне в настоящее время ведется расследование около 25 случаев. Об этом сообщило агентству DPA управление публичной прокуратуры Кёльна. Эти случаи связаны как минимум с 20 лицами, как уточнил представитель.

В последние дни взрывы произошли не только в Кёльне, но и в Энгельскирхене и Дюссельдорфе. Согласно первоначальным полицейским отчетам, эти взрывы, скорее всего, являются результатом столкновений между наркокартелями, в том числе из Нидерландов. Подрывы дверей домов являются обычным методом запугивания, используемым так называемой голландской Микро-мафией. Это термин, используемый для обозначения наркодилеров из соседней страны, многие из которых имеют марокканские корни.

Следователи считают, что кража значительного количества каннабиса из склада в Хюрте могла спровоцировать всплеск столкновений. В этом же месте ранее произошла жестокая ситуация с захватом заложников в Кёльне.

Расследование этих случаев ведет специальная группа "Саттла", созданная полицией Кёльна. Название "Саттла" происходит от арабского слова, означающего гашиш. По данным полиции Кёльна, в группу входят около 50 офицеров.

Полиция Кёльна, возглавляемая группой "Саттла", интенсивно расследует серию взрывов, учитывая участие наркокартелей и голландской Микро-мафии. Полиция усердно работает над задержанием подозреваемых в связи с этими насильственными инцидентами.

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