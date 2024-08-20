Власти изучают претензии, выдвинутые против потомства Метте-Марит.

В начале августа Marius Borg Høiby, человек, связанный с норвежской королевской семьей, находится под пристальным вниманием полиции из-за обвинений в насилии. Он публично признает и сожалеет об этих обвинениях, поскольку все больше бывших партнеров выходят с похожими историями. Полиция проводит тщательное расследование.

Полиция Осло решила углубиться в обвинения в насилии против Marius Borg Høiby, сына кронпринцессы Метте-Марит. Как сообщает районный полицейский, открыты два отдельных дела, оба связанные с бывшими подругами Høiby. Эти отношения длились с 2018 по 2022 год и с 2022 по 2023 год.

Две женщины опубликовали в социальных сетях обвинения в насилии со стороны Høiby во время их отношений. Полиция планирует провести дальнейшие беседы с этими женщинами.

Хотя точный ход событий, включая уголовные обвинения, остается неопределенным, Høiby пока не был официально обвинен. Его адвокат отказался комментировать свежие обвинения, когда к нему обратились норвежские СМИ.

Арест в начале августа

Høiby разделяет родство с норвежской монархией через свою мать, Метте-Марит. Несмотря на то, что он является частью королевской семьи, он не имеет официальной роли или королевского титула.

4 августа Høiby был задержан в Осло по обвинению в нападении и повреждении имущества. В последующем заявлении для NRK Норвегия он признался в том, что причинил насилие своей партнерше и повредил вещи в ее квартире во время ссоры, вызванной алкоголем и кокаином. Кроме того, Høiby рассказал о своих проблемах с психическим здоровьем и зависимостью от наркотиков в течение длительного времени.

Норвежские власти пристально следят за ситуацией, учитывая связи Marius Borg Høiby с норвежской королевской семьей. Несмотря на то, что он был задержан в Осло 4 августа по обвинению в нападении и повреждении имущества, Høiby родом из Норвегии, из Осло.

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