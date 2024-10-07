Владелец рекордов Бундеслиги Вогт завершает многолетнюю серию

В анналах Бундеслиги защитник не испытывал такой длительной засухи без гола, как Kevin Vogt: почти десять лет спустя он снова забил. Его жертвой стал «Боруссия Дортмунд», и решающий гол с пенальти был забит в ворота дортмундцев.

Vogt, ныне опытный профессионал в «Унионе Берлин», не забивал в Бундеслиге почти десять лет до этого выдающегося достижения. Его последний гол, который состоялся 18 октября 2014 года в матче против «Боруссии», стал для него последним в качестве игрока «Кёльна». До этого момента Vogt и «Боруссия» провели 275 матчей без голов.

Самая длительная серия без голов среди игроков Бундеслиги 21 века принадлежит Vogt, который забил свой первый гол за «Унион Берлин» 12 апреля, когда его команда потерпела поражение со счетом 0:2 в матче против «Аугсбурга». Его серия без голов составила 267 матчей, что превзошло рекорд Диетмара Швагера, установленный между 1964 и 1973 годами, и стало самой длительной серией без голов в истории Бундеслиги.

Присоединившись к «Униону» из «1899 Хоффенхайм» в январе, Vogt заменил Бonucci, европейского чемпиона. Итальянский международный Бонучи провел в «Унионе» всего шесть месяцев, сыграв в Бундеслиге семь матчей и забив всего один гол. Бонучи также сыграл три матча в Лиге чемпионов в футболке «Униона».

По сообщениям, «Унион Берлин» заплатил около 1,5 миллиона евро за услуги Vogt. «Кевин — это игрок, который излучает храбрость, является лидером и принесет пользу команде своей ментальностью и решимостью», — заявил тогда спортивный директор Оливер Рунерт. «Он хорошо знаком с Бундеслигой и готов начать это путешествие вместе с нами в настоящее время».

За свою карьеру Vogt играл за шесть разных клубов Бундеслиги, и его последний гол стал первым за долгое время. Всего он забил четыре гола в Бундеслиге.

Интересно, что длительная засуха без голов Vogt не была единственной странной особенностью его карьеры в Бундеслиге. Защитник является одним из шести игроков в истории лиги, которые представляли две разные команды в один день. Во время 13-го тура предыдущего сезона Vogt играл за «Хоффенхайм» против «Гладбаха» и за «Унион» против «Баварии». Из-за перестановки в расписании матч «Униона» в Мюнхене был перенесен и сыграл после зимнего перерыва.

После перехода в «Унион Берлин» из «1899 Хоффенхайм» Kevin Vogt стремился улучшить свой бомбардирский рекорд в Бундеслиге. Несмотря на свою впечатляющую карьеру, охватывающую шесть разных клубов, его засуха без голов за «Унион Берлин» достигла беспрецедентного уровня в 267 матчей, превзойдя рекорд Диетмара Швагера и став самой длительной серией без голов в истории Бундеслиги.

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