Владелец передает контроль над компанией по специализации в области канатных дорог Leoni китайским предприятиям.

В 2022 году немецкий производитель кабельных жгутов Leoni, известный своей работой в автомобильной промышленности, был спасен от банкротства в ходе процедуры несостоятельности. Новым основным акционером стала китайская компания Luxshare, поставщик электроники, которая приобрела 50,1% акций Leoni и весь кабельный дивизион. CEO Leoni Стефан Пиерер описал Luxshare как идеального партнера для обеспечения долгосрочного успеха компании. Общая стоимость покупки составила 320 миллионов евро, как объявила Luxshare.

Компания Luxshare, базирующаяся в Шэньчжэне, производит компьютерные кабели и компоненты для брендов, таких как Apple. Их экспертиза в областях, таких как коннекторы и электроника, теперь может быть использована Leoni для предложения более интегрированных решений.

Использование модульных кабельных жгутов растет в автомобильной промышленности, особенно для электромобилей. CEO Luxshare Грейс Ванг заявила, что это сотрудничество с Leoni является значительным шагом на пути к тому, чтобы стать глобальным лидером в автомобильной промышленности.

Прямо перед Новым годом 2022 года Leoni была на грани продажи своего кабельного дивизиона, но сделка сорвалась. Компания была сильно обременена долгами и искала защиту от несостоятельности через процедуру предварительной реструктуризации. В ходе этой процедуры Пиерер стал единственным владельцем. Это был первый случай, когда Закон о реорганизации и реструктуризации компаний (StaRUG) был использован в публичной компании. В результате акционеры понесли финансовые потери.

Экономические трудности, с которыми столкнулась Leoni, угрожали ее существованию в автомобильной промышленности, но процедура несостоятельности и последующее инвестирование со стороны Luxshare помогли оживить экономику компании.

С экспертизой Luxshare в области электроники и коннекторов, Leoni хорошо подготовлена к предложению более продвинутых и интегрированных решений на растущем рынке модульных кабельных жгутов в автомобильной промышленности, в частности для электромобилей, способствуя тем самым общему росту экономики.

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