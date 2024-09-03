- Владелец кафе запретил ходить в беговых штанах.

Владелец ресторана в Пфорцхайме, которого зовут Ламброс Петру из Арт-кафе, больше не обслуживает клиентов, одетых в чрезвычайно неопрятную одежду, после некоторых неприятных инцидентов с мужчинами в тренировочных штанах, которые проявляли неуважение и даже справляли нужду в его клумбах. "Мы не бар, не забегаловка, а кафе", - подчеркнул Петру. Ранее, когда он подходил к клиентам по поводу их одежды, они часто отвечали: "Где это написано?"

В настоящее время уже несколько недель у входа висит табличка, на которой написано, что запрещено tanto вход в тренировочных штанах, как и присутствие собак, сопровождаемая красной окружностью с перечеркнутым символом тренировочных штанов. Петру поясняет, что это не о навязывании строгого дресс-кода, а о поддержании чистоты. "Не сами тренировочные штаны проблема, а те, кто их носит", - сказал он. Он заметил, что люди носят одни и те же штаны несколько дней подряд, что считает негигиеничным. Об этом первым сообщила газета Pforzheimer Zeitung.

Правомерность установления дресс-кода ресторанами

Особенно серые тренировочные штаны являются проблемой для Петру. "Эти штаны и их носители портят мой бизнес, если я их пускаю", - заявил он. Финансово он может позволить себе потерять такой бизнес. Уже есть положительные результаты, особенно среди молодых женщин, которые чувствуют себя более комфортно. Он не возражает против широких, комфортных штанов или стильных, современных тренировочных штанов. Тренировочные штаны могут быть уместны в некоторых заведениях сегодня.

Согласно представителю ассоциации гастрономии Dehoga в Баден-Вюртемберге, такие регуляции законны. "В рамках своих домовых прав владельцы ресторанов могут установить дресс-код для своего заведения, что не является проблемой", - сказал Даниэль Охл из Deutsche Presse-Agentur. Тем не менее, важно соблюдать правила Закона о всеобщем равном обращении, предотвращая дискриминацию, например, на основе этнического происхождения.

Политика Петру не основана на этнической или религиозной принадлежности. Его клиенты в возрасте от 18 до 80 лет, в том числе студенты, работники, завсегдатаи и случайные посетители. "У меня все есть", - сказал он. "Но нет хулиганов". Важно, чтобы люди вели себя прилично.

Его вывод после первых недель: "Все чувствуют себя комфортно, и так и должно быть". Он даже планирует увеличить знак.

Чистота против тренировочных штанов

Жители Пфорцхайма в основном поддерживают это решение. Многие прохожие выразили согласие в опросе. Йоханнес Энгельн назвал это успешным экспериментом. Большинство сторонников выступают за "декорум" и считают, что в джинсах человек выглядит чище. Неопрятный вид в тренировочных штанах подходит для дома, считают они. Только один человек назвал исключение Петру "отвратительным". Каждый имеет право жить так, как хочет.

Охл из Dehoga видит регуляции одежды в более широком контексте: "Обед также включает в себя определенную атмосферу, и гости в основном определяют эту атмосферу". Иногда даже запрещают купальные костюмы.

Петру не единственный владелец ресторана, запрещающий тренировочные штаны в своем заведении. Несколько лет назад коллеги в Штутгарте и Мюльхайме-на-Руре в Северном Рейне-Вестфалии предприняли подобные действия.

Похоже, что сообщество в Пфорцхайме в основном поддерживает решение Петру запретить тренировочные штаны в его ресторане, как свидетельствуют согласия, выраженные многими прохожими в опросе.

Решение Петру запретить тренировочные штаны не является изолированным, так как он присоединяется к другим владельцам ресторанов в местах, подобных Штутгарту и Мюльхайму-на-Руре, которые приняли подобные меры из-за вопросов чистоты.

Читайте также: