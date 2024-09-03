Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиСообщество

Владелец кафе запретил ходить в беговых штанах.

У входа в заведение владелец ресторана ясно заявляет: Собак и тренировочные штаны следует оставлять снаружи. Исследуя причины этой политики и определяя, является ли это заведение пионером этой тенденции.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
Ламброс Петру встретил трудности с людьми, носящими джинсы для бега как сумки
Ламброс Петру встретил трудности с людьми, носящими джинсы для бега как сумки

- Владелец кафе запретил ходить в беговых штанах.

Владелец ресторана в Пфорцхайме, которого зовут Ламброс Петру из Арт-кафе, больше не обслуживает клиентов, одетых в чрезвычайно неопрятную одежду, после некоторых неприятных инцидентов с мужчинами в тренировочных штанах, которые проявляли неуважение и даже справляли нужду в его клумбах. "Мы не бар, не забегаловка, а кафе", - подчеркнул Петру. Ранее, когда он подходил к клиентам по поводу их одежды, они часто отвечали: "Где это написано?"

В настоящее время уже несколько недель у входа висит табличка, на которой написано, что запрещено tanto вход в тренировочных штанах, как и присутствие собак, сопровождаемая красной окружностью с перечеркнутым символом тренировочных штанов. Петру поясняет, что это не о навязывании строгого дресс-кода, а о поддержании чистоты. "Не сами тренировочные штаны проблема, а те, кто их носит", - сказал он. Он заметил, что люди носят одни и те же штаны несколько дней подряд, что считает негигиеничным. Об этом первым сообщила газета Pforzheimer Zeitung.

Правомерность установления дресс-кода ресторанами

Особенно серые тренировочные штаны являются проблемой для Петру. "Эти штаны и их носители портят мой бизнес, если я их пускаю", - заявил он. Финансово он может позволить себе потерять такой бизнес. Уже есть положительные результаты, особенно среди молодых женщин, которые чувствуют себя более комфортно. Он не возражает против широких, комфортных штанов или стильных, современных тренировочных штанов. Тренировочные штаны могут быть уместны в некоторых заведениях сегодня.

Согласно представителю ассоциации гастрономии Dehoga в Баден-Вюртемберге, такие регуляции законны. "В рамках своих домовых прав владельцы ресторанов могут установить дресс-код для своего заведения, что не является проблемой", - сказал Даниэль Охл из Deutsche Presse-Agentur. Тем не менее, важно соблюдать правила Закона о всеобщем равном обращении, предотвращая дискриминацию, например, на основе этнического происхождения.

Политика Петру не основана на этнической или религиозной принадлежности. Его клиенты в возрасте от 18 до 80 лет, в том числе студенты, работники, завсегдатаи и случайные посетители. "У меня все есть", - сказал он. "Но нет хулиганов". Важно, чтобы люди вели себя прилично.

Его вывод после первых недель: "Все чувствуют себя комфортно, и так и должно быть". Он даже планирует увеличить знак.

Чистота против тренировочных штанов

Жители Пфорцхайма в основном поддерживают это решение. Многие прохожие выразили согласие в опросе. Йоханнес Энгельн назвал это успешным экспериментом. Большинство сторонников выступают за "декорум" и считают, что в джинсах человек выглядит чище. Неопрятный вид в тренировочных штанах подходит для дома, считают они. Только один человек назвал исключение Петру "отвратительным". Каждый имеет право жить так, как хочет.

Охл из Dehoga видит регуляции одежды в более широком контексте: "Обед также включает в себя определенную атмосферу, и гости в основном определяют эту атмосферу". Иногда даже запрещают купальные костюмы.

Петру не единственный владелец ресторана, запрещающий тренировочные штаны в своем заведении. Несколько лет назад коллеги в Штутгарте и Мюльхайме-на-Руре в Северном Рейне-Вестфалии предприняли подобные действия.

Похоже, что сообщество в Пфорцхайме в основном поддерживает решение Петру запретить тренировочные штаны в его ресторане, как свидетельствуют согласия, выраженные многими прохожими в опросе.

Решение Петру запретить тренировочные штаны не является изолированным, так как он присоединяется к другим владельцам ресторанов в местах, подобных Штутгарту и Мюльхайму-на-Руре, которые приняли подобные меры из-за вопросов чистоты.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Удивительный номер дуэта на сцене.
Общество

Удивительный номер дуэта на сцене.

На премьере фильма 'Идеальная пара' Николь Кидман и Лив Шрайбер предстали в образе идеальной пары, демонстрируя гармоничные отношения на красной ковровой дорожке.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Она находит 'идеальный ансамбль': Улрике Франк и муж Маркус Шубринг для неё.
Общество

Фрэнк, известная женщина в странах ССАГПЗ, выражает желание состариться и набрать вес вместе со своим супругом.

Улрике Франк празднует свою 25-ю годовщину брака: знаменитая актриса из 'Времен славы, времен несчастья' делится своими опытом любви, счастья и своими стремлениями на будущее.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Удивительный номер дуэта на сцене.
Общество

Удивительный номер дуэта на сцене.

На премьере фильма 'Идеальная пара' Николь Кидман и Лив Шрайбер предстали в образе идеальной пары, демонстрируя гармоничные отношения на красной ковровой дорожке.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Попытка побега началась в политическом центре Демократической Республики Конго, в частности, в...
Панорама

Более 129 человек погибли после попытки побега из тюрьмы в Демократической Республике Конго.

Ещё одно попытка побега из тюрьмы имела место в Демократической Республике Конго, что привело к многочисленным смертельным исходам.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Обвинения перешли к металлургическому и электронному сектору
Федеральные земли Германии

Обвинения перешли к металлургическому и электронному сектору

Начало переговоров о зарплате в северных немецких секторах металла и машиностроения назначено на 16 сентября. По словам профсоюзов, это может затронуть около 130 000 работников.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Использование системы хранения аккумуляторов становится экономичным для балконовой электростанции.
Главные темы

Использование системы хранения аккумуляторов становится экономичным для балконовой электростанции.

Использование системы хранения аккумуляторов становится экономичным для балконовой электростанции. Улучшение вашего балкона: избыток электроэнергии? Рассмотрите хранение. Иметь свою собственную мини-электростанцию на балконе - это практичное решение для производства электроэнергии для личного пользования. Однако вопрос о том, что делать с избыточной энергией, рано или поздно встает перед теми, кто вкладывается в

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно