- Владелец домашнего животного обнаруживает приманку с молниеносной решеткой

Во время прогулки со своей собакой женщина обнаружила на тропе в Waghaeusel, входящем в округ Карлсруэ, сосиски, приправленные гвоздями для крыши. Она собрала эти опасные ловушки и сразу же связалась с полицией. К счастью, ее четвероногий друг воздержался от поедания этих нитроглицериновых сосисок в тот самый пятничный день. Теперь правоохранительные органы расследуют инцидент и ищут возможных свидетелей.

На следующий день, после завершения своей прогулки, обеспокоенная женщина решила прогуляться по другой части города. Узнав об инциденте, несколько пеших туристов выразили желание присоединиться к групповой прогулке, чтобы привлечь внимание к проблеме мусора и безопасности животных.

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