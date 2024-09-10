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Вклад в пенсионный фонд может оказаться полезным для государственных служащих и самозанятых.

Анализ процессоров предполагает последствия включения государственных служащих и частных предпринимателей в пенсионный фонд. Это не волшебное решение.

 and  Yaroslav Smith
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- Вклад в пенсионный фонд может оказаться полезным для государственных служащих и самозанятых.

Изначально опубликованный в июне 2024 года, мы снова делимся этим контентом.

По оценкам Экспертного совета, если независимые работники будут включены в обязательные пенсионные выплаты, это произведет "незначительные, но положительные эффекты" в 2030-х годах. При их выходе на пенсию преимущество уменьшится. Однако к 2080 году эта интеграция все еще будет демонстрировать легкие положительные результаты. Даже расширение на будущих чиновников могло бы облегчить финансовую нагрузку на пенсионный фонд "в краткосрочной и среднесрочной перспективе", при условии, что только участники будут изначально вовлечены без дополнительных пенсий.

Первоначальный расчет показывает, что это действие приведет к снижению ставок взносов для всех страхователей. "Положительное влияние на ставки взносов, скорее всего, обратится в долгосрочной перспективе из-за более высоких пенсионных выплат примерно в середине 2070-х годов", - объясняют экономисты.

Финансирование пенсионного фонда через налоги

Расширение круга участников не является волшебным решением для улучшения ситуации с пенсионным фондом. Более того, government может даже предложить дополнительную пенсию чиновникам, подобную той, что получают работники государственного сектора, помимо обычной пенсии. Средняя пенсия в настоящее время составляет примерно 3240 евро в месяц - более чем в два раза выше базовой пенсии. Годовые расходы государства на пенсии государственных служащих уже превышают 53 миллиарда евро.

Финансирование не исчезнет. Сегодняшние пенсионеры и активные государственные служащие с пенсионными претензиями будут жить еще многие годы. Косвенно, как государственные служащие, так и самозанятые финансируют пенсионные выплаты: через ежегодную субсидию из налоговых доходов, в настоящее время около 116 миллиардов евро.

В контексте, обсуждаемом в данном случае, включение независимых работников в обязательные пенсионные выплаты может привести к незначительным, но положительным эффектам в 2030-х годах, но эти преимущества уменьшатся при выходе на пенсию. Несмотря на то, что расширение круга участников пенсионного фонда не является волшебным решением, сегодняшние пенсионеры и активные государственные служащие с пенсионными претензиями по-прежнему будут зависеть от фонда, так как как государственные служащие, так и самозанятые косвенно финансируют его через ежегодные налоговые субсидии.

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