Малопредставленные группы, альтернативные сообщества или представители различных культур и умanetв - Визуальный экран подчеркивает растущее одобрение сорбской общины.

Рост поддержки сербского языка и культуры

Первоначальные оценки маркетинговой стратегии "Сербский? Абсолютно!" от Саксонского министерства культуры показывают многообещающие результаты. В министерстве сообщается о значительном росте признания важности и использования сербского языка и культуры в общественных пространствах. Поразительно, но 87% участников теперь считают сохранение сербского языка жизненно важным, что на 7% больше, чем в первоначальном опросе, проведенном в октябре 2023 года. Кроме того, вера в положительное влияние сербской культуры на туризм в регионе Верхняя Лужица выросла с 76% до 84%.

Рост принятия сербского в повседневной жизни

Принятие использования сербского в повседневных Interactiones существенно возросло. 41% жителей сербского сообщества и 28% из прилегающих районов теперь положительно относятся к тому, что слышат сербский вокруг себя. Эта цифра была 37% и 25% соответственно в опросе 2023 года.

Примерно 1796 человек tanto из сербского сообщества, как и из прилегающих районов, приняли участие в трех раундах опроса, проведенных с октября 2023 года по июль 2024 года, поделившись своим мнением о сербском языке и маркетинговой кампании.

Планы на будущие кампании

"Цель нашей маркетинговой кампании - информировать, пробуждать любопытство и способствовать пониманию сербского языка и культуры", - заявила Барбара Клепш, саксонский министр культуры (ХДС). Только через гармоническое сосуществование сербский язык и культура могут сохраниться и процветать. Кампания продолжит свою работу в ближайшие месяцы.

С 2020 года маркетинговая кампания "Сербский? Абсолютно!" продвигает сосуществование немецкого и сербского в Верхней Лужице.

Рост принятия сербского в повседневной жизни очевиден, так как 41% жителей сербского сообщества и 28% из прилегающих районов теперь комфортно чувствуют себя, слыша этот язык вокруг себя. Это существенный скачок по сравнению с показателями опроса 2023 года в 37% и 25% соответственно.

Принятие интеграции сербского языка и культуры в общественных пространствах стало более широко распространенным, способствуя растущей поддержке их сохранения и признания.

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