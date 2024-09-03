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Вюрцбург приветствует переселенца Джексона из Тюбингена.

Команда баскетбола Вюрцбурга подписала нового плеймейкера. Джхивван Джексон из Пуэрто-Рико возвращается в Бундеслигу, ранее он был одним из лучших бомбардиров в Тюбингене.

 and  Anthony Ross
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- Вюрцбург приветствует переселенца Джексона из Тюбингена.

Вюрцбург подписал контракт с бывшим игроком «Тюбингена» Джхивваном Джексоном. Баскетбольный клуб Бундеслиги из Нижней Франконии объявил, что 26-летний разыгрывающий присоединится к команде из «Осос де Маягуэс» в Пуэрто-Рико.

На прошлой неделе он занял второе место на родине. Ранее он провел сезон в «Тюбингене», который боролся за выживание, набирая в среднем 18,4 очка за игру и став одним из лучших бомбардиров лиги. Джексон присоединится к команде «Вюрцбурга» к концу недели, перед поездкой в Польшу на предсезонные сборы.

Главный тренер «Вюрцбурга» Крешимир Лончар прокомментировал: «Мы уже несколько месяцев ведем переговоры с Джхивваном и рады, что он выбрал нас. Его пребывание в Пуэрто-Рико продлилось дольше, чем мы ожидали. Он быстрый разыгрывающий и опасный бомбардир, хорошо знакомый с ББЛ. Мы надеемся, что под нашим руководством он сможет усовершенствовать свои навыки в нападении и обороне».

Джхивван Джексон проявил себя как результативный бомбардир во время игры за «Тюбинген», набирая в среднем 18,4 очка за игру. Несмотря на любовь к баскетболу, Джексон воспользовался возможностью сыграть в Пуэрто-Рико за «Осос де Маягуэс».

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