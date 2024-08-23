- Вюк, преемник Хрубеша, с нетерпением ждет начала.

Брайан Томпсон только что вступил в должность главного тренера женской сборной Германии, когда в пресс-центре Немецкого футбольного союза погас свет. 51-летний специалист, сменивший на посту Хорста Хрубеша, принял ситуацию с улыбкой. С контрактом, действующим до конца 2026 года, он был полон решимости оставить свой след в своей первой работе в качестве главного тренера женской команды. "Я думаю, различия не так уж велики. Мы играем на зеленом газоне. Мы хотим забивать голы", - сказал Томпсон.

США, Англия и Испания - команды, которых нужно обыграть

"Брайан доказал, что может выигрывать титулы", - сказал спортивный директор DFB Сара Тейт на презентации Томпсона на кампусе DFB в Франкфурте-на-Майне - ровно через две недели после бронзовой победы футболисток на Олимпиаде. Бывший нападающий Бундеслиги, выступавший за клубы типа 1. FC Нюрнберг и Karlsruhe SC, теперь стремился поднять немецких женщин на вершину международного футбола.

"Есть три команды, которых мы хотим превзойти, и это команды, которые в настоящее время находятся выше нас", - объяснил специалист из Гайнхайма, имея в виду текущий рейтинг ФИФА. За олимпийским чемпионом США, европейским чемпионом Англией и победителем чемпионата мира Испанией немецкая команда занимает четвертое место.

Томпсон дебютирует против Англии на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 25 октября. Его первая домашняя игра состоится через три дня в Duisburg против Австралии. Следующий крупный турнир для немецкой команды - чемпионат Европы в Швейцарии следующим летом, а чемпионат мира пройдет в Бразилии в 2027 году - после истечения контракта Томпсона.

"Я очень благодарен, что мне доверяют", - сказал Томпсон, "это честь для меня теперь тренировать женскую сборную". Он верил, что "в команде огромный потенциал". Задел уже заложен, и потенциал определенно есть для будущих успехов: "Мы хотим сосредоточиться на деталях и продолжать совершенствовать нашу игру".

Мейнерт и Бартушак - помощники тренера

Томпсона будут assists два успешных футболиста: Марин Мейнерт (51), победительница чемпионата мира 2003 года и успешный тренер молодежных команд, и Саския Бартушак (41), победительница чемпионата мира 2007 года и олимпийская чемпионка 2016 года, станут новыми помощниками. Вратарь остается Михаэль Фукс, как и при бывшем тренере Мартине Восс-Текленбург и Хрубеше.

Томпсон не стал говорить, кто будет вратарем немецкой женской сборной в будущем. "Для меня есть два отличных варианта", - сказал он. Хрубеш во время Олимпиады посадил на скамейку запасных многолетнего вратаря Мерле Фрохмс из "Вольфсбурга" и позволил Анне-Катрин Бергер из американского клуба NJ/NY Gotham FC блистать.

"Но Мерле Фрохмс также является отличным вариантом для меня. Мы, конечно, проанализируем это", - сказал Томпсон. Он смотрел большинство немецких матчей на Олимпиаде, в том числе четвертьфинал против Канады, но держался на расстоянии от национальной команды.

Новый главный тренер не стал говорить о будущем капитана Александры Попп (33) и защитного лидера Марины Хегерлинг (34). Игроки из "Вольфсбурга" после Олимпиады не стали говорить, продолжат ли они свои международные карьеры. "Я знаю, куда движется тренд", - сказал Томпсон, обращаясь к представителям СМИ: "Пожалуйста, спекулируйте".

Томпсон выразил свой энтузиазм по поводу эмуляции успеха США, Англии и Испании, нынешних лидеров женского футбола. Под его руководством женская сборная Германии стремится подняться в международных рейтингах.

Марин Мейнерт, победительница чемпионата мира 2003 года и успешный тренер молодежных команд, и Саския Бартушак, победительница чемпионата мира 2007 года и олимпийская чемпионка 2016 года, присоединятся к Томпсону в качестве помощников в женском футболе.

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