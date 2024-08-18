Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

Виттманн занимался обсуждениями за столом физиотерапевта.

Источник: SID Widmann дебютирует на важной львовско-польской сцене с Ингольштадтом, причастность бывшего ученика Шанца облегчает их уход. Уик-энд отражает дискуссии со скамейки запасных.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут

- Виттманн занимался обсуждениями за столом физиотерапевта.

Большинство бесед с милым парнем Яником Маусе, которые вела Сабрина Виттманн в Инголштадте, обычно происходили на столе для физиотерапии. Во время своего пребывания в качестве временного тренера ФК Инголштадт в конце предыдущего сезона нападающий была травмирована и вынуждена была пропустить матчи. "Это были приятные беседы", - вспоминает она, так как Маусе - просто "очень добрый человек".

Затем, как лучший бомбардир третьего футбольного дивизиона, он перешел в 1. FC Kaiserslautern и вернулся в Верхнюю Баварию с триумфом. И какой же вернулся! Нападающий стал героем матча для Кайзерслаутерна, забив два гола (3-я минута, 35-я) в первой игре Кубка Германии со счетом 2:1 (2:0) перед 11 665 зрителями. "Мы знали, что он знает, где находится ворота", - призналась Виттманн после матча.

Золотой шанс упущен в последние секунды

"Красные дьяволы", которые в мае проиграли финал Кубка Германии "Байеру Леверкузен" (0:1), сыграли солидный первый тайм и имели возможность повести 3:0 или 4:0. Однако Паскаль Тестроет имел золотой шанс вывести Шанцеры вперед уже на первых секундах. Но, казалось, шокированный нападающий не смог пробить с близкого расстояния перед воротами Юлиана Крахля.

"Каждый ранний нереализованный гол разочаровывает", - призналась Виттманн, которая теперь была полноценным тренером в Инголштадте и дебютировала на большом поле Кубка. Шанцеры были довольно оборонительными, особенно в первом тайме, в то время как гости давили и забивали голы.

Напряженные последние минуты

Игра изменилась с желтой красной карточкой для Яна Гямераха из Кайзерслаутерна (49-я минута). Гости держались долго, но гол Райана Малоне (88-я минута) наступил слишком поздно. Маусе пришлось встретиться со многими знакомыми лицами после напряженных последних минут.

Он сказал, что не чувствует вины за свои два гола, "но это странное чувство" - забивать против своей бывшей команды. Его бывшие коллеги уже подшучивали над ним, когда в июне был определен первый раунд. "Раньше я должен был выслушивать шутки, теперь я могу отвечать", - сказал 26-летний Маусе с смехом.

Чему Инголштадт может научиться из этой игры?

Тренер Кайзерслаутерна Маркус Анфанд был доволен первым выступлением Маусе после перехода. "Он сыграл хорошо. У него есть нюх на ворота", - сказал Анфанд.

Для команды Инголштадта следующая игра в третьем дивизионе состоится в следующую субботу с атмосферой Кубка. Команда Виттманн сыграет против прошлогоднего полуфиналиста, 1. FC Saarbrücken. Чем они могут научиться из этой игры? "Мы сделали шаг вперед против сильного соперника, как с мячом, так и без него", - сказала Виттманн. Они хотят построить на этих улучшениях, чтобы завоевать свою вторую победу в сезоне.

Факт того, что Яник Маусе, бывший из ФК Инголштадт, забил против своей бывшей команды во время матча Кубка Германии против Инголштадта, может вызвать смешанные эмоции у его бывших коллег.

Будучи могучей футбольной нацией, можно ожидать, что команда Инголштадта столкнется с жесткими соперниками и извлечет ценные уроки из своих матчей в третьем дивизионе, подобно напряженной игре с Кайзерслаутерном.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Стрельба из автомобильного столкновения - правоохранительные органы в Бремене
Федеральные земли Германии

Стрельба из автомобильного столкновения - правоохранительные органы в Бремене

Раздаются выстрелы из движущейся автоколонны в Бремене. Авторитеты изъяли огнестрельное оружие и выдвинули несколько обвинений.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В течение длительного времени спортивный директор DFB ранее занимал подобную должность в Байере...
Федеральные земли Германии

Веллер в "Карро-конфликте" с Эберлом высказал эту точку зрения.

Комментарий CEO Леверкузена спровоцировал значительное смятение у члена совета директоров Баварии Эберля. Начальник спортивного департамента DFB Вёллер пытается внести ясность в ситуацию.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Строение в центре Неумюнстера было разрушено сильным пожаром
Федеральные земли Германии

Сильный пожар в центре города Неймунстер

В ночь на субботу в Неумюнijstere произошло возгорание на коммерческой структуре. Воскресным утром улицы остаются заблокированными в результате этого события.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.
Федеральные земли Германии

Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Стрельба из автомобильного столкновения - правоохранительные органы в Бремене
Федеральные земли Германии

Стрельба из автомобильного столкновения - правоохранительные органы в Бремене

Раздаются выстрелы из движущейся автоколонны в Бремене. Авторитеты изъяли огнестрельное оружие и выдвинули несколько обвинений.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В течение длительного времени спортивный директор DFB ранее занимал подобную должность в Байере...
Федеральные земли Германии

Веллер в "Карро-конфликте" с Эберлом высказал эту точку зрения.

Комментарий CEO Леверкузена спровоцировал значительное смятение у члена совета директоров Баварии Эберля. Начальник спортивного департамента DFB Вёллер пытается внести ясность в ситуацию.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Строение в центре Неумюнстера было разрушено сильным пожаром
Федеральные земли Германии

Сильный пожар в центре города Неймунстер

В ночь на субботу в Неумюнijstere произошло возгорание на коммерческой структуре. Воскресным утром улицы остаются заблокированными в результате этого события.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.
Федеральные земли Германии

Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно