- Виттманн занимался обсуждениями за столом физиотерапевта.

Большинство бесед с милым парнем Яником Маусе, которые вела Сабрина Виттманн в Инголштадте, обычно происходили на столе для физиотерапии. Во время своего пребывания в качестве временного тренера ФК Инголштадт в конце предыдущего сезона нападающий была травмирована и вынуждена была пропустить матчи. "Это были приятные беседы", - вспоминает она, так как Маусе - просто "очень добрый человек".

Затем, как лучший бомбардир третьего футбольного дивизиона, он перешел в 1. FC Kaiserslautern и вернулся в Верхнюю Баварию с триумфом. И какой же вернулся! Нападающий стал героем матча для Кайзерслаутерна, забив два гола (3-я минута, 35-я) в первой игре Кубка Германии со счетом 2:1 (2:0) перед 11 665 зрителями. "Мы знали, что он знает, где находится ворота", - призналась Виттманн после матча.

Золотой шанс упущен в последние секунды

"Красные дьяволы", которые в мае проиграли финал Кубка Германии "Байеру Леверкузен" (0:1), сыграли солидный первый тайм и имели возможность повести 3:0 или 4:0. Однако Паскаль Тестроет имел золотой шанс вывести Шанцеры вперед уже на первых секундах. Но, казалось, шокированный нападающий не смог пробить с близкого расстояния перед воротами Юлиана Крахля.

"Каждый ранний нереализованный гол разочаровывает", - призналась Виттманн, которая теперь была полноценным тренером в Инголштадте и дебютировала на большом поле Кубка. Шанцеры были довольно оборонительными, особенно в первом тайме, в то время как гости давили и забивали голы.

Напряженные последние минуты

Игра изменилась с желтой красной карточкой для Яна Гямераха из Кайзерслаутерна (49-я минута). Гости держались долго, но гол Райана Малоне (88-я минута) наступил слишком поздно. Маусе пришлось встретиться со многими знакомыми лицами после напряженных последних минут.

Он сказал, что не чувствует вины за свои два гола, "но это странное чувство" - забивать против своей бывшей команды. Его бывшие коллеги уже подшучивали над ним, когда в июне был определен первый раунд. "Раньше я должен был выслушивать шутки, теперь я могу отвечать", - сказал 26-летний Маусе с смехом.

Чему Инголштадт может научиться из этой игры?

Тренер Кайзерслаутерна Маркус Анфанд был доволен первым выступлением Маусе после перехода. "Он сыграл хорошо. У него есть нюх на ворота", - сказал Анфанд.

Для команды Инголштадта следующая игра в третьем дивизионе состоится в следующую субботу с атмосферой Кубка. Команда Виттманн сыграет против прошлогоднего полуфиналиста, 1. FC Saarbrücken. Чем они могут научиться из этой игры? "Мы сделали шаг вперед против сильного соперника, как с мячом, так и без него", - сказала Виттманн. Они хотят построить на этих улучшениях, чтобы завоевать свою вторую победу в сезоне.

Факт того, что Яник Маусе, бывший из ФК Инголштадт, забил против своей бывшей команды во время матча Кубка Германии против Инголштадта, может вызвать смешанные эмоции у его бывших коллег.

Будучи могучей футбольной нацией, можно ожидать, что команда Инголштадта столкнется с жесткими соперниками и извлечет ценные уроки из своих матчей в третьем дивизионе, подобно напряженной игре с Кайзерслаутерном.

Читайте также: