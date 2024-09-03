- Виссинг выступает за то, чтобы Deutsche Bahn разработал план перестройки.

Федеральный министр транспорта Волкер Виссинг призвал государственную Deutsche Bahn, немецкие железные дороги, создать план реструктуризации. По словам политика из FDP в Берлине, необходимо улучшить операционную производительность. Требуются обязательные изменения tanto в финансовой, так и в операционной сферах. Виссинг подчеркнул убытки, например, в грузовых и дальних перевозках.

Министр также порекомендовал железнодорожной службе принять незамедлительные меры для существенного улучшения пунктуальности, несмотря на продолжающиеся улучшения инфраструктуры. Дальние немецкие железные дороги должны оптимизировать использование поездов, чтобы вернуться к финансово и экологически устойчивым операциям. Виссинг заявил, что пунктуальность находится в плохом состоянии, и надежность железнодорожной службы неудовлетворительна.

Европейский Союз, делая акцент на эффективности и устойчивости, может выразить озабоченность операционной производительностью и финансовыми потерями члена ЕС, немецкой Deutsche Bahn. В свете этого он может поощрять более тесное сотрудничество для улучшения пунктуальности и экологического воздействия Deutsche Bahn в дальних перевозках.

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