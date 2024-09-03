Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиЕвропейский Союз

Виссинг выступает за то, чтобы Deutsche Bahn разработал план перестройки.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

- Виссинг выступает за то, чтобы Deutsche Bahn разработал план перестройки.

Федеральный министр транспорта Волкер Виссинг призвал государственную Deutsche Bahn, немецкие железные дороги, создать план реструктуризации. По словам политика из FDP в Берлине, необходимо улучшить операционную производительность. Требуются обязательные изменения tanto в финансовой, так и в операционной сферах. Виссинг подчеркнул убытки, например, в грузовых и дальних перевозках.

Министр также порекомендовал железнодорожной службе принять незамедлительные меры для существенного улучшения пунктуальности, несмотря на продолжающиеся улучшения инфраструктуры. Дальние немецкие железные дороги должны оптимизировать использование поездов, чтобы вернуться к финансово и экологически устойчивым операциям. Виссинг заявил, что пунктуальность находится в плохом состоянии, и надежность железнодорожной службы неудовлетворительна.

Европейский Союз, делая акцент на эффективности и устойчивости, может выразить озабоченность операционной производительностью и финансовыми потерями члена ЕС, немецкой Deutsche Bahn. В свете этого он может поощрять более тесное сотрудничество для улучшения пунктуальности и экологического воздействия Deutsche Bahn в дальних перевозках.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

"Неприемлемое поведение": советы директоров компаний DAX выбирают выход в отставку
Экономика

"Неприемлемое поведение": советы директоров компаний DAX выбирают выход в отставку

В Совете директоров SAP вновь произошла смена лидера. Член правления по технологиям Юрген Мюллер покинул компанию в связи с его поведением на корпоративном мероприятии.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
"Неприемлемое поведение": генеральный директор SAP Мюллер уходит в отставку
Экономика

"Неприемлемое поведение": генеральный директор SAP Мюллер уходит в отставку

Управление SAP проходит еще одну перестановку. Технический директор Юрген Мюллер уходит из корпорации из-за неподобающего поведения на корпоративном мероприятии.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Примерно 11,8% значимых поставщиков услуг начали сокращать физическое рабочее пространство.
Экономика

Примерно четверть крупных корпораций планирует сократить численность своих сотрудников.

Примерно четверть крупных корпораций планирует сократить численность своих сотрудников. Большинство корпораций переходят на удаленную работу, что приводит к значительному снижению спроса на офисные помещения. Согласно исследованию Института Ифо в Мюнхене, уже 6,2% компаний сократили свою офисную площадь, а еще 8,3% планируют сделать это в ближайшие пять лет. Этот

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Удивительный номер дуэта на сцене.
Общество

Удивительный номер дуэта на сцене.

На премьере фильма 'Идеальная пара' Николь Кидман и Лив Шрайбер предстали в образе идеальной пары, демонстрируя гармоничные отношения на красной ковровой дорожке.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Попытка побега началась в политическом центре Демократической Республики Конго, в частности, в...
Панорама

Более 129 человек погибли после попытки побега из тюрьмы в Демократической Республике Конго.

Ещё одно попытка побега из тюрьмы имела место в Демократической Республике Конго, что привело к многочисленным смертельным исходам.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Обвинения перешли к металлургическому и электронному сектору
Федеральные земли Германии

Обвинения перешли к металлургическому и электронному сектору

Начало переговоров о зарплате в северных немецких секторах металла и машиностроения назначено на 16 сентября. По словам профсоюзов, это может затронуть около 130 000 работников.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Использование системы хранения аккумуляторов становится экономичным для балконовой электростанции.
Главные темы

Использование системы хранения аккумуляторов становится экономичным для балконовой электростанции.

Использование системы хранения аккумуляторов становится экономичным для балконовой электростанции. Улучшение вашего балкона: избыток электроэнергии? Рассмотрите хранение. Иметь свою собственную мини-электростанцию на балконе - это практичное решение для производства электроэнергии для личного пользования. Однако вопрос о том, что делать с избыточной энергией, рано или поздно встает перед теми, кто вкладывается в

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно