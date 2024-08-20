- Вирус Западного Нила обнаружен у лошадей в Люхове

В регионе Вендланд было выявлено лошадь с вирусом Западного Нила. Заболевание лошади было выявлено в районе Люхов, как сообщил район Люхов-Данненберг. Институт Фридриха-Лёффлера (ФЛИ) подтвердил наличие вируса. Как правило, многие зараженные лошади не проявляют симптомов, но некоторые испытывают серьезные неврологические проблемы, такие как неустойчивость, дрожь и слабость, что может привести к обмороку.

В основном поражает птиц

Вирус Западного Нила - это уведомляемое заболевание животных, которое также может инфицировать людей. В основном оно поражает птиц. Основной путь передачи - укусы комаров. У птиц инфекция обычно остается незамеченной. В отличие от этого, вакцины для лошадей или людей нет.

По данным ФЛИ, вирус, скорее всего, выжил в местных немецких комарах всю зиму. Есть признаки того, что вирус установился в Берлине, Бранденбурге, Саксонии-Анхальт и Саксонии. С 2019 года были зарегистрированы отдельные случаи заражения людей. Согласно Институту Роберта Коха, лишь небольшой процент инфицированных лиц проявляет симптомы.

Так как вирус распространен среди птиц, он может незаметно поражать и других животных, таких как лошади. Несмотря на отсутствие вакцины для лошадей, органы здравоохранения бдительно следят за ситуацией, чтобы предотвратить серьезные вспышки.

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