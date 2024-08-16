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Вирус Западного Нила обнаружен у лошадей в Бранденбурге

В Бранденбурге зафиксировано три случая заражения лошадей вирусом Западного Нила. Животные проявляютutlichne симптомы. Опасно ли это для людей?

 and  Melissa Williams
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- Вирус Западного Нила обнаружен у лошадей в Бранденбурге

В Бранденбурге три лошади дали положительный результат на Западный Нильский вирус. Заболевание животных было обнаружено у двух лошадей в районе Потсдам-Миттельмарк на прошлой неделе, сообщил представитель района по запросу. В пятницу было сообщено о третьем случае. Все три животных были из конюшни в районе "Берлинский спеckgürtel".

Животные с видимыми симптомами

Животные проявляли неврологические симптомы, такие как подергивание, хромота и обмороки, по словам представителя. Казалось, они теряют контроль над своими конечностями, добавил он. Большинство инфицированных лошадей не проявляют никаких клинических симптомов, подобно людям.

Вирус распространен среди птиц

Западный Нильский вирус является сообщаемым заболеванием животных, которое также может передаваться людям. Он в основном поражает птиц. Передача в основном происходит через укусы комаров. У птиц инфекция часто остается бессимптомной: "У многих видов птиц это приводит к масштабным эпидемиям с летальным исходом", - сказал представитель. В отличие от лошадей, для птиц и людей нет вакцины.

По данным Института Фридриха-Лёффлера (FLI), считается, что вирус успешно перезимовывает в местных комарах в Германии. Есть признаки того, что вирус укоренился в Берлине, Бранденбурге, Саксонии-Анхальт и Саксонии. С 2019 года зарегистрированы отдельные случаи заражения людей. Согласно Институту Роберта Коха, лишь небольшая часть инфицированных проявляет симптомы.

Западный Нильский вирус, будучи сообщаемым заболеванием животных, также был выявлен в Европейском союзе и поражает несколько стран. Европейский союз принял меры по мониторингу и контролю распространения вируса в своем животноводстве, в частности, среди лошадей, которые восприимчивы к вирусу.

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