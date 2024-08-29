- Вирус Западного Нила, направляющийся на запад, обнаружен у лошадей в округе Бордо

В районе Борде был выявлен западный нильский вирус у лошади. Национальная лаборатория-референт Фридрих-Лёффлер институт подтвердила заболевание, как объявил округ.

Западный нильский вирус - это актуальное заболевание животных, которое передается через укусы комаров. В основном поражает птиц, но может также влиять на лошадей. В 2023 году Фридрих-Лёффлер институт (ФЛИ) зарегистрировал 18 случаев.

Обычно пострадавшие лошади не проявляют явных симптомов. Однако некоторые лошади могут демонстрировать серьезные неврологические проблемы, такие как неустойчивость, мышечные подергивания и слабость, что может привести к обмороку.

Для предотвращения меры безопасности округ Борде рекомендует контролировать комаров и вакцинировать лошадей в пораженных зонах. Также доступны руководства по вакцинации.

Согласно Институту Роберта Коха (РКИ), типичное течение заболевания Западного Нила у людей бессимптомно. Примерно один из пяти инфицированных людей испытывает простудоподобное заболевание, сопровождающееся лихорадкой.

Западный нильский вирус, выявленный у лошади в Борде, является тем же вирусом, что и Западный нильский вирус. Рекомендуется вакцинировать лошадей в районах, пострадавших от Западного нильского вируса, чтобы предотвратить серьезные неврологические проблемы.

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