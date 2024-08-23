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Вирус голубого языка также поражает регион Северо-Западного Мекленбурга.

Заболевание было выявлено в районе Северо-Западной Мекленбург. Пострадали овцы, принадлежащие заботливому фермеру.

 and  Vladimir Milov
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Северо-западный Мекленбург подтвердил свой первый случай болезни синеголовки.
Северо-западный Мекленбург подтвердил свой первый случай болезни синеголовки.

- Вирус голубого языка также поражает регион Северо-Западного Мекленбурга.

Болезнь синего языка выявлена в еще одном районе в Мекленбурге-Передней Померании

Через две недели после выявления болезни синего языка у скота в районе Людвигслуст-Пархим, в районе Нордвестмекленбург зафиксирован первый подтвержденный случай этого инфекционного заболевания. На ферме по разведению овец в Гросс-Треббове возникли проблемы. Здесь две овцы находятся в тяжелом состоянии, одна из них тестировалась положительно на вирус BTV-3, согласно заявлению района.

Заболевшие овцы не были вакцинированы против вируса. Лечение инфекции может предложить лишь ограниченное облегчение. "Здоровые животные обычно переносят болезнь лучше, чем ослабленные, но могут быть и смертельные случаи, особенно у овец", - отметил район в своем заявлении.

Ранее в августе в районе Людвигслуст-Пархим был зафиксирован первый подтвержденный случай болезни синего языка в Мекленбурге-Передней Померании с 2009 года на молочной ферме. Это заболевание часто смертельно для овец и коз, но безвредно для людей. Употребление пищи также безопасно.

Маленькие кусающиеся насекомые являются переносчиками

Заболевание не передается непосредственно от животного к животному, а через маленьких кусающих насекомых, называемых куликоидами или "невидимки".

Первый всплеск заболевания синего языка серотипа 3 в Германии был зарегистрирован 12 октября 2023 года в Северном Рейне-Вестфалии - первое выявление этого заболевания в Федеративной Республике с 2021 года. С тех пор вспышки были зафиксированы в Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Гессене. Количество случаев в Германии значительно возросло в июле, согласно Институту Фридриха-Лёффлера.

После первого случая в Нордвестмекленбурге еще один район, [Другой] в Мекленбурге-Передней Померании, также сообщил о случаях болезни синего языка. Несмотря на наличие вакцин, некоторые фермы выбирают не вакцинировать свой скот, что потенциально увеличивает их восприимчивость к вирусу.

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