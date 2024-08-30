- Вирус голубого языка распространился и распространился на территории, которые сейчас закрыты.

Ужасная синяя языковая болезнь вспыхнула в районе Энц, поразив некоторых сельскохозяйственных животных. Как сообщает районная администрация в Пфорцхайме, это заболевание было диагностировано у овцы.

8 августа синяя языковая болезнь появилась в Баден-Вюртемберге, поразив овец в районе Ремс-Мурр. С тех пор она распространяется как пожар на юго-западе. Более сотни сельскохозяйственных ферм по всей стране пострадали от этого заболевания.

Животные, такие как овцы, коровы или козы, могут заразиться этой болезнью. Вирус синей языковой болезни переносят определенные виды комаров. К счастью, люди не подвержены этому заболеванию. Мясо и молочные продукты от животных, подверженных синей языковой болезни, можно потреблять без опасений.

В течение нескольких месяцев синяя языковая болезнь распространилась по обширным регионам Германии. Ветеринарный отдел районной администрации настоятельно рекомендует немедленно вакцинировать овец, коз и коров в районе Энц. Недавно даже федеральный министр сельского хозяйства, Цемиль Оzdemир (Зеленые), призвал фермеров по всей стране бороться с синей языковой болезнью с помощью вакцинации.

Вот еще одно заболевание, которое может поражать сельскохозяйственных животных, в частности овец, коз и коров: синяя языковая болезнь. В свете распространения синей языковой болезни многие сельскохозяйственные фермы по всей Германии настоятельно рекомендуют вакцинировать свои стада.

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