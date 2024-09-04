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Винтеркорн опровергает обвинения, утверждая, что ему не хватает опыта в области программного обеспечения.

 and  Ksenia Johnson
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77-летнему выдается невина во время суда в районном суде Брунсвик.
77-летнему выдается невина во время суда в районном суде Брунсвик.

Винтеркорн опровергает обвинения, утверждая, что ему не хватает опыта в области программного обеспечения.

Бывший CEO Volkswagen, Мартин Винтеркорн, оказался в центре внимания судебного процесса по обвинению в манипулировании дизельными автомобилями на масштабном уровне. В ответ на обвинения он выразил свое изумление и сожаление, заявив в Брауншвейгском региональном суде: "Обвинение в том, что я, как CEO, пренебрег своими обязанностями, не обратив внимания на важные вопросы, обманул клиентов и инвесторов, и тем самым совершил преступление, является очень серьезным, особенно на этом этапе моей карьеры".

В своем первоначальном заявлении 77-летний Винтеркорн опроверг все обвинения, заявляя, что они противоречат его действиям за почти 15 лет на посту CEO tanto Audi, как и Volkswagen. "Это противоречит моему пониманию того, что ожидается от человека на моей должности", - заявил Винтеркорн. В настоящее время он обвиняется в коммерческом мошенничестве, манипулировании рынком и даче ложных показаний.

В качестве CEO Винтеркорн подчеркнул свою роль в принятии стратегических решений, дистанцируясь от непосредственного участия в технологических проблемах. Он заявил, что не было его обязанностью лично заниматься такими вопросами. "Не обязанностью CEO вникать в технические тонкости разработки и внедрения необычной функции программного обеспечения в новых дизельных двигателях Volkswagen", - сказал он. Он заявлял, что не был осведомлен о решениях, касающихся разработки и использования функции программного обеспечения. Более того, он не был разработчиком двигателей, экспертом по контролю выбросов или системам программного обеспечения, что ограничивало его понимание технических проблем в то время. Он также не был осведомлен о том, что Volkswagen использовал незаконные приложения программного обеспечения в США в течение нескольких лет. Его техническая команда не информировала его о необходимых деталях.

Винтеркорн: принимает ответственность

Он принял ответственность за скандал через свою отставку и денежную компенсацию в 2015 году. Однако он считает необоснованными уголовные обвинения, предъявленные ему прокуратурой в Брауншвейге.

В 2015 году Volkswagen признал, что установил программное обеспечение в миллионах дизельных автомобилей по всему миру, которое позволяло им проходить тесты на выбросы, но в реальных условиях они выделяли гораздо больше вредных веществ. Эти автомобили не соответствовали требованиям для дорожного использования.

Ранее команда юристов Винтеркорна отрицала обвинения, называя их "скудными или недостаточно доказанными". Они посчитали обвинительное заключение бесплодным, игнорирующим технические вопросы и сталкиваясь с якобы "массовыми числами" автомобилей, которые потенциально могли быть затронуты программным обеспечением, якобы предназначенным для обмана. По словам адвоката Винтеркорна Феликса Дёра, обвинительное заключение было "скудным" в отношении деталей "устройства обмана" и игнорировало распространенные административные практики в США. Процесс начался во вторник и продлится примерно 90 судебных заседаний до конца следующего года.

Несмотря на уголовные обвинения против него, Винтеркорн считает, что экономический эффект скандала с дизельными выбросами на Volkswagen должен в первую очередь решаться самой компанией. Экономика Volkswagen, сильно зависящая от продаж дизельных автомобилей, была значительно затронута скандалом.

Прокуратура утверждает, что Винтеркорн, как CEO, несет ответственность за действия компании, так как он был осведомлен о манипуляциях программного обеспечения, влияющих на экономику Volkswagen.

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