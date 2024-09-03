Винтеркорн демонстрирует положительное отношение, выпускает декларацию

В кризис Volkswagen вновь всплывают термины вроде дизельных двигателей, акустической функции и манипуляции программным обеспечением. Через девять лет после скандала с выбросами бывший CEO Мартин Винтеркорн предстанет перед судом. Экономический суд в Брауншвейге изучит его роль во главе Volkswagen с 2007 по 2015 год. Он должен выступить со statement на второй день суда.

"Сегодня я чувствую себя хорошо", - сказал Винтеркorn перед началом суда, несмотря на видимые признаки множества операций. Бывший богатейший менеджер страны продемонстрировал храбрость и внутри, и снаружи суда. Его адвокат Феликс Дорр заявил позицию клиента, сказав: "Наш клиент решительно отрицает все обвинения против него". Дорр выразил уверенность в оправдании своего клиента. Защита оправдывает Винтеркорна, утверждая, что он не обманывал и не причинял вреда.

Обвинения в мошенничестве, манипулировании рынком, даче ложных показаний

Скандал "Дизельгейт", связанный с манипуляциями с выбросами в миллионах автомобилей Volkswagen, всплыл в сентябре 2015 года. Американские экологические власти и исследователи обнаружили программное обеспечение для обмана, которое маскировалось под акустическую функцию или логику переключения. Этот скандал обошёлся Volkswagen более чем в 32 миллиарда евро только на судебные издержки. Винтеркorn ушел в отставку вскоре после разоблачений, но сохранил свою невиновность в этом вопросе.

На этом суде Винтеркорна обвиняют в коммерческом мошенничестве, манипулировании рынком и даче ложных показаний. Обвинение утверждает, что он обманул покупателей автомобилей, скрывая истинные характеристики автомобилей, и сознательно не сообщал капитальному рынку о риске значительных штрафов в критический период сентября 2015 года. В 2017 году он якобы дал ложные показания перед германским парламентским расследовательским комитетом. Презумпция невиновности сохраняется.

По словам прокуратуры в Брауншвейге, Винтеркorn знал об манипуляциях с выбросами гораздо раньше, чем он первоначально заявил. В первом обвинительном акте утверждалось, что Винтеркorn узнал о использовании незаконного программного обеспечения в США уже в мае 2014 года. Само чтение первоначальных обвинений в мошенничестве заняло почти полтора часа.

Планируется 89 заседаний суда

В результате скандала "Дизельгейт" в Volkswagen было вынесено множество решений, штрафов и компенсаций. Однако подробности и хронология событий по-прежнему остаются неясными. В 2018 году крупный процесс по обвинению в мошенничестве против четырех бывших менеджеров и инженеров Volkswagen завершился без существенных новых открытий после трех лет судебных разбирательств.

Изначально Винтеркorn должен был предстать перед судом в 2021 году, но его дело было отделено по состоянию здоровья. Региональный суд теперь запланировал 89 заседаний суда, которые продлятся до сентября 2025 года. Если против Винтеркорна будет вынесен приговор в этом временном диапазоне, это будет почти ровно через десять лет после того, как скандал с дизельным топливом стал достоянием общественности. Сложность процесса ставит вопрос о том, какое доказательство будет представлено.

Обвинение утверждает, что Винтеркorn обманул покупателей автомобилей и халатно не сообщал о потенциальных штрафах капитальному рынку во время скандала "Дизельгейт" в сентябре 2015 года. Совет, как высший орган управления Volkswagen, должен тщательно изучить роль Винтеркорна в этих событиях во время суда.

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