- Винона Райдер и Майкл Китон на Венецианском кинофестивале

Сиквел культовой комедии ужасов "Бэтлджус", "Бэтлджус Бэтлджус", открывает 81-й Венецианский кинофестиваль сегодня. Звёзды оригинального фильма 1988 года, Майкл Китон, Вайнона Райдер и Кэтрин О'Хара, ожидаются на красной ковровой дорожке. Воссоединившись с режиссёром Тима Бёртона, они воскресили "Бэтлджус".

Дженна Ортега, известная по "Вторнику", также входит в актёрский состав. Китон возвращается в роли непослушного призрака, доставляющего Лydии Дитц (Райдер) неприятности своим неожиданным возвращением в её жизнь.

Кинофестиваль продлится до 7 сентября. Всего 21 фильм претендует на престижного "Золотого Льва", в том числе "Джокер: Двуличие" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом и Леди Гагой. Этот фильм получил главную премию на своей премьере в 2019 году в Венеции.

Энджилина Джоли появится в "Марии" Пабло Лarraína, а "Квир" Лука Гуаданьино с Дэниелом Крейгом и "Дочь" Халины Рейн с Николь Кидман также претендуют на "Золотого Льва".

Девятичленное жюри, возглавляемое французской актрисой Изабель Юппер, будет выбирать победителя "Золотого Льва". Немецкий режиссёр Юлия фон Хайнц ("И завтра весь мир") также входит в состав жюри.

Вне конкурса покажут вторую часть вестерн-саги Кивана Костнера "Горизонт" и комедию боевик Джона Уаттса "Волки" с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни.

Германия представлена 17 со-продукциями в различных секциях фестиваля. Документальный фильм "Рифеншталь" Андреаса Вайеля, спродюсированный Сандрой Маишбергер, также будет показан. Этот фильм исследует наследие режиссёра Лени Рифеншталь, известной своими нацистскими пропагандистскими фильмами, такими как "Тriumph des Willens".

Ещё один фильм, дебютирующий на фестивале, - "5 сентября" швейцарского режиссёра Тима Фельхаумба. Фильм рассказывает о кризисе с заложниками на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене от лица телеcrew с Леони Бенesch ("Das Lehrerzimmer") в главной роли.

Вайнона Райдер, известная по роли в "Бэтлджус", ожидается на красной ковровой дорожке. Во время фильма её персонаж, Лydия Дитц, сталкивается с проблемами, когда персонаж Китона, непослушный призрак, неожиданно возвращается в её жизнь.

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