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Новые правила этикетирования вина: новая норма, вступающая в силу в 2024 году

Начиная с 2024 года, производители вина должны будут соответствовать обновленным требованиям к этикеткам с информацией о пищевой ценности, что также затронет Федевеißер, который сейчас собирается. В целом, винная индустрия, особенно производители игристых вин, положительно восприняли новые нормы ЕС и цифровое этикетирование, как они сами заявляют.

Многие виноделы сейчас сталкиваются с этими изменениями перед производством следующего урожая, и остается много неясных вопросов, как сообщает Кристиан Швёрер, генеральный секретарь Ассоциации немецких виноделов.

С 2025 года потребители начнут видеть этикетки на бутылках вина в магазинах благодаря поправке к законодательству ЕС, требующей указания информации о пищевой ценности на вине. На этикетке должен быть указан энергетическая ценность и любые потенциальные аллергены, такие как сульфиты, как объясняет Эрнст Бюшер из Института вина в Бодхайме, Рейнланд-Пфальц.

Дополнительные питательные вещества и список ингредиентов можно будет просмотреть через QR-код на этикетке, который ведет на веб-сайт, где хранятся данные. Этот так называемый E-лейбл поддерживается в течение всего срока службы вина.

Федевеißер лидирует в пищевой ценности вина

"Федевеißер имеет определенные пищевые особенности, так как продается в неферментированном или частично ферментированном состоянии", - объясняет Бюшер. Информация о пищевой ценности относится ко времени до начала ферментации, в то время как максимальное содержание алкоголя, которое возникнет после полной ферментации, также указывается.

Тем не менее, многие виноделы в Ассоциации немецких винодельческих поместий (VDP) не видят выгоды для потребителей в этикетках, особенно для сухих белых вин, чья информация о пищевой ценности настолько похожа, что почти не имеет смысла перечислять отдельные вина, как заявляет Макс Риезер из VDP.

Также есть опасения по поводу затрат для некоторых производителей. Одна большая операция VDP оценивает дополнительные 6000 евро в год на программное обеспечение, например. Еще одна критика - внешний вид этикеток.

Тем не менее, решение с QR-кодом широко приветствуется, так как оно экономит место на этикетке. Некоторые производители уже внедрили такие коды на своих бутылках и просто должны добавить новую информацию, как заявляет Риезер.

Клерики игристых вин хотят "i" на бутылке

Новая норма предлагает современное и прозрачное решение для потребителей, хвалит Александр Тацер, генеральный директор Ассоциации немецких клериков и Федерации вин и спиртных напитков международного уровня. "Во всей ЕС эта этикетка имеет дальнейшие преимущества: информация может удобно отображаться через QR-код на языке местного рынка, не загромождая физическую этикетку текстом". Однако в отрасли все еще ведутся споры о том, как должен быть помечен QR-код. "Производители предпочли бы нейтральный язык 'i' вместо дополнительного текстового указания".

Комиссия будет следить за внедрением поправки к законодательству ЕС, чтобы гарантировать, что производители вина соответствуют требованиям к этикеткам с информацией о пищевой ценности с 2025 года. Несмотря на первоначальные трудности, Ассоциация немецких виноделов и Институт вина согласны с тем, что решение с QR-кодом полезно для места на этикетке и удобства потребителей.

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