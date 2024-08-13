Винисиус-младший из Реала Мадрида предложил более миллиарда долларов, чтобы переехать в Саудовскую Аравию, согласно сообщениям.

Ссылаясь на анонимные источники, Reuters сообщает, что Винисиус был приглашен саудовскими официальными лицами и получил предложение пятилетнего контракта на сумму около 200 миллионов евро (примерно 218 миллионов долларов) в сезон, плюс бонусы, чтобы присоединиться к Саудовской Про-Лиге (SPL).

CNN Sport связался с представителями Винисиуса и SPL для дальнейших комментариев.

По данным Reuters и ESPN, сделка также включает в себя отдельный десятилетний контракт на роль посла в преддверии ЧМ-2034, который должен пройти в Саудовской Аравии.

Винисиус еще не отверг возможность покинуть испанскую столицу, сообщает Reuters, и изучает предложение со своей командой.

24-летний Винисиус присоединился к Реалу из бразильского клуба Фламенго в 2018 году и в последние годы был одним из самых ярких игроков клуба.

В прошлом сезоне он забил 24 гола и сделал 11 передач в 39 матчах, когда Реал выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу, став второй и третьей победой бразильца в этих трофеях.

Возможный переход в Саудовскую Аравию сделал бы Винисиуса, одного из фаворитов на Золотой мяч как лучшего игрока, одним из самых известных футболистов в стране.

Другие мировые суперзвезды – в том числе Криштиану Роналду, Неймар и Карим Бензема – в настоящее время играют в SPL, но Винисиус перейдет в более молодом возрасте, у него еще впереди лучшие годы карьеры.

В прошлом году французский нападающий Килиан Мбаппе, как сообщается, отказался от пакета зарплаты в 775 миллионов долларов, чтобы присоединиться к саудовскому клубу Аль-Хиляль.

Четыре основателя SPL – Аль-Ахли, Аль-Иттихад, Аль-Хиляль и Аль-Наср – majority owned by Saudi Arabia’s Public Investment Fund, the nation’s sovereign wealth fund.

Возможный переход Винисиуса в Саудовскую Про-Лигу сделал бы его одним из самых известных футболистов в стране. SPL уже может похвастаться другими мировыми суперзвездами, такими как Криштиану Роналду и Неймар, но Винисиус, претендент на Золотой мяч, перейдет в более молодом возрасте, у него еще впереди лучшие годы карьеры.

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