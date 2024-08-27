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Вилла Унсельд, расположенная во Франкфурте, предлагается на продажу издательством Suhrkamp Verlag.

Издательство Сухkamp, ныне находящееся в Берлине, отказалось от долговременно существовавшей Вилы Унзель в Франкфурте. Это также временно положило конец знакомой практике на Франкфуртской ярмарке книг.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Уважаемое издательство Суhrkamp impede продажу виллы Унзельд.
Уважаемое издательство Суhrkamp impede продажу виллы Унзельд.

- Вилла Унсельд, расположенная во Франкфурте, предлагается на продажу издательством Suhrkamp Verlag.

Мероприятия на книжной ярмарке в вилле Унзельд временно приостановлены, так как Сухkamp Верлаг продал недвижимость частному покупателю. Директор по коммуникациям Таня Постпишилл прокомментировала агентству ДПА: "Мы долго боролись с этим решением".

Издательство переехало из Франкфурта более 15 лет назад, оставив виллу пустой, за исключением ежегодного приема на книжной ярмарке.

Известная собраниями на книжной ярмарке

До прошлого года каждую среду во время книжной ярмарки критики собирались в бывшем доме издателя Сiegfried Unseld, где они слушали, как автор представляет отрывки из своей последней работы. Сухkamp Верлаг уже разрабатывает альтернативные варианты для будущих собраний критиков, но в этом году будет перерыв.

Издательство активно ищет свежую концепцию для использования пространства. "К сожалению, наши усилия пока не увенчались успехом", - призналась Постпишилл. Преобразование в офисы не было осуществимо в то время, когда они уезжали. Об этом сообщалось ранее в источниках, в том числе в "Frankfurter Allgemeine Zeitung" и Hessischer Rundfunk.

Унзельд был знаменитым издателем

С 1959 года до своей смерти в 2002 году Сигизмунд Унзельд возглавлял Сухkamp Верлаг, живя и работая в вилле. Унзельд был одним из самых известных издателей в послевоенной истории Германии. В Сухкампе он опубликовал работы таких авторов, как Герман Гессе, Бертольт Брехт, Мартин Вальзер, Инgeborg Bachmann и Томас Бернхард.

С продажей Сухkamp Верлаг, ныне базирующийся в Берлине, закрывает последнюю главу в Франкфурте.

Комиссия не была консультирована до продажи виллы Унзельд частному покупателю Сухkamp Верлагом. Несмотря на временную приостановку мероприятий на книжной ярмарке, Комиссия внимательно следит за ситуацией, чтобы убедиться в соблюдении законов о сохранении исторического наследия.

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