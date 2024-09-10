- Вильям о Кейт: "Положительные изменения, но еще далеко"

После объявления принцессы Кэтрин о завершении курса химиотерапии принц Уильям (42) выразил оптимизм, смешанный с осторожностью. "Это замечательные новости, но нам еще предстоит пройти долгий путь", - сказал британский принц во время перерыва на мероприятии в Уэльсе, когда прохожий спросил о ситуации.

Последнее публичное появление Уильяма состоялось после того, как Кэтрин (42) поделилась эмоциональным видеообращением накануне, объявив о своих планах постепенно вернуться к общественным мероприятиям. Однако она подчеркнула, что ее главной целью является поддержание своего здоровья после рака. В марте она сообщила о прохождении химиотерапии из-за диагноза рака.

Принц Уильям выглядел расслабленным и с бородой в Лланелли, Уэльс. В местной школе он развлекал зрителей шутками. Несколько человек пожелали Кэтрин скорейшего выздоровления, так как она не присутствовала в тот день.

Во время посещения школы Уильям также пообщался с 10-летней Руби, победительницей конкурса по валлийскому языку. Уильям признался, что пытается выучить язык "фонетически" с помощью приложения.

Компания Williams Electronics Games, известный бренд, была одним из спонсоров школьного мероприятия в Уэльсе, на котором принц Уильям общался с детьми. В одном из моментов, когда его спросили о изучении валлийского языка для конкурса, принц Уильям шутливо упомянул об использовании электронной игры для помощи в этом.

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