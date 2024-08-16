- Виктория Берлин ожидает 5000 болельщиков против Аугсбурга.

Четвёртый по силе клуб FC Viktoria 1889 Berlin готовится к своему третьему появлению в DFB-Pokal. В воскресенье (13:00 по центральноевропейскому времени) седьмая команда региональной лиги Nordost примет команду Бундеслиги FC Augsburg. "Надеюсь, парни смогут насладиться игрой против одной из лучших команд и сравнить себя с ними. Это шанс для всех увидеть, где они находятся индивидуально", - сказал тренер Деннис Кутриб. "Я жду от своих игроков полной отдачи на поле".

После того, как предыдущий тренер Семих Кескин перешёл в команду-конкурента ВСГ Альтглинике после третьего места в предыдущем сезоне региональной лиги, Берлинские обладатели кубка теперь тренируются под руководством 44-летнего Кутриба.

Матч состоится на стадионе Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, так как обычный домашний стадион Виктории в Лихтерфельде не имеет инфраструктуры для игр такого уровня. "Было продано около 4000 билетов, из которых 1500 достались фанам Аугсбурга. Я ожидаю более 5000 зрителей", - сказал генеральный директор Виктории Рокко Техманн.

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Начало сезона Виктории в лиге было смешанным, с одной победой, одной ничьей и одним поражением. В первом раунде Берлинского государственного кубка защищающиеся чемпионы одержали победу со счётом 6:0 против команды более низкого дивизиона Friedrichshagener SV в среду.

Молодая команда, средний возраст которой составляет чуть менее 22 лет, не имеет большого опыта. В своих предыдущих появлениях в DFB-Pokal Виктория не смогла пройти дальше первого раунда против Арминии Билефельд (0:1) в 2019 году и команды Бундеслиги VfL Bochum (0:3) в 2022 году.

В четверг клуб объявил о подписании полузащитника Люсьена Литтбарски (ранее из Greuther Fürth II), сына чемпиона мира Питера Литтбарски. Однако 21-летний юноша не сможет принять участие в игре против Аугсбурга.

Несмотря на молодой состав, FC Viktoria 1889 Berlin стремится максимально использовать свой третий матч в DFB Cup, учитывая предыдущие неудачи против Arminia Bielefeld и VfL Bochum. Тем не менее, им предстоит серьёзное испытание в матче против команды Бундеслиги FC Augsburg.

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