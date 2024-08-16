Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКубок ФФБ

Виктория Берлин ожидает 5000 болельщиков против Аугсбурга.

До сих пор Виктория Берлин не смогла пройти первый раунд кубка DFB. Еще один попыток будет в воскресенье.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Победа попытается в третий раз на Кубке Германии.
Победа попытается в третий раз на Кубке Германии.

- Виктория Берлин ожидает 5000 болельщиков против Аугсбурга.

Четвёртый по силе клуб FC Viktoria 1889 Berlin готовится к своему третьему появлению в DFB-Pokal. В воскресенье (13:00 по центральноевропейскому времени) седьмая команда региональной лиги Nordost примет команду Бундеслиги FC Augsburg. "Надеюсь, парни смогут насладиться игрой против одной из лучших команд и сравнить себя с ними. Это шанс для всех увидеть, где они находятся индивидуально", - сказал тренер Деннис Кутриб. "Я жду от своих игроков полной отдачи на поле".

После того, как предыдущий тренер Семих Кескин перешёл в команду-конкурента ВСГ Альтглинике после третьего места в предыдущем сезоне региональной лиги, Берлинские обладатели кубка теперь тренируются под руководством 44-летнего Кутриба.

Матч состоится на стадионе Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, так как обычный домашний стадион Виктории в Лихтерфельде не имеет инфраструктуры для игр такого уровня. "Было продано около 4000 билетов, из которых 1500 достались фанам Аугсбурга. Я ожидаю более 5000 зрителей", - сказал генеральный директор Виктории Рокко Техманн.

Новый подписчик с известным именем

Начало сезона Виктории в лиге было смешанным, с одной победой, одной ничьей и одним поражением. В первом раунде Берлинского государственного кубка защищающиеся чемпионы одержали победу со счётом 6:0 против команды более низкого дивизиона Friedrichshagener SV в среду.

Молодая команда, средний возраст которой составляет чуть менее 22 лет, не имеет большого опыта. В своих предыдущих появлениях в DFB-Pokal Виктория не смогла пройти дальше первого раунда против Арминии Билефельд (0:1) в 2019 году и команды Бундеслиги VfL Bochum (0:3) в 2022 году.

В четверг клуб объявил о подписании полузащитника Люсьена Литтбарски (ранее из Greuther Fürth II), сына чемпиона мира Питера Литтбарски. Однако 21-летний юноша не сможет принять участие в игре против Аугсбурга.

Несмотря на молодой состав, FC Viktoria 1889 Berlin стремится максимально использовать свой третий матч в DFB Cup, учитывая предыдущие неудачи против Arminia Bielefeld и VfL Bochum. Тем не менее, им предстоит серьёзное испытание в матче против команды Бундеслиги FC Augsburg.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Состояние Кубка мира по турниру The Masters поддерживается.
Федеральные земли Германии

Статус чемпионов чемпионов мира гарантирован на четыре года.

- Статус чемпионов чемпионов мира гарантирован на четыре года. Известные Соревнования в Котбусе, расположенные на периферии Олимпийских игр в Париже, вновь получили престижный титул этапа Кубка мира от Исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG) на период с 2025 по 2028 год. Это престижное мероприятие состоится с 20 по 23 февраля

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В ближайших событиях в лесу Тарандт планируется создать Центр Наук.
Федеральные земли Германии

Грилленбургский замок скоро превратится в научный центр

В окрестностях Дрездена, в лесу Тарандт, спрятаны исторические сокровища. Эта охотничья хижина первоначально была построена для Веттинера и впоследствии способствовала научно-исследовательским работам. Сейчас она просыпается после долгого сна.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Из-за вспышек африканской чумы свиней необходимо даже здоровым на вид свиньям провести эвтаназию.
Федеральные земли Германии

Удаление скота из-за ограниченности пространства: многочисленные животные подвергаются убою

Экономическая деятельность фермеров осложняется африканской свинкой, но на фермах по-прежнему остается скот. Возникает возможность убоя животных.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

В глазах американских оценщиков, переговоры в Дохе проходили в благоприятной обстановке....
Политика

ХАМАС твердо против уступок по соглашению о перемирии в Газе.

ХАМАС твердо против уступок по соглашению о перемирии в Газе. В то время как мировые державы стремятся к соглашению о перемирии в переговорах по Газе, регион остается нестабильным. Предложение о новом компромиссе представлено ХАМАСу в Дохе, но организация отвергает это предложение и твердо придерживается своих конечных требований. Переговоры о перемирии

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Некоторые исследования предполагают, что некоторые точки у южного полюса Луны создают идеальные...
Главные темы

Исследователи предлагают превратить Луну в спасательное судно

Исследователи предлагают превратить Луну в спасательное судно Земное биоразнообразие стремительно сокращается. Если не принять мер, некоторые виды животных и растений могут навсегда исчезнуть. Ученые предложили инновационное решение для сохранения видов: превратить Луну в ковчег. Эта революционная концепция была представлена в журнале "BioScience". Предложенный метод сохранения генетического материала или

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно