- Виктория Бекхэм появится в предстоящем документальном сериале.

В популярном сериале Netflix "Бекхэм", посвященном футбольной легенде Дэвиду Бекхэму (49), его долгосрочной супруге Виктории Бекхэм (50) удалось стать тихой звездой. Теперь Netflix объявил, что Виктория получит свой собственный документальный сериал на платформе. Сериал будет рассказывать о превращении Виктории из музыкальной сенсации 90-х со Spice Girls в креативного директора своего собственного модного бренда, как сообщает журнал "Вариети".

Подробности модной империи Виктории Бекхэм

Сериал "Бекхэм", запущенный в октябре 2023 года, стал большим хитом для Netflix. Четырехсерийный сериал был номинирован на пять премий "Эмми", в том числе "Лучший документальный сериал". В анонсе сольного шоу Виктории на Netflix было сказано: "Ее дни "Посш Спайс" прошли, но сегодня Бекхэм находится на пути к созданию модной империи - и теперь зрители смогут увидеть историю за кулисами этого процесса".

Официальный канал Netflix в Великобритании и Ирландии также объявил о сериале. "Сериал углубится в переход Виктории на роль креативного директора своего бренда", - было сказано в посте. На данный момент еще не принято решение о названии и режиссере предстоящего проекта.

Наряду с этим проектом Netflix также объявил о документальном сериале о знаменитой бой-бэнде Take That. Члены группы Гэри Барлоу (53), Хауард Дональд (56) и Марк Оуэн (52) поделятся своими мыслями на камеру. Зрителям обещан "редкий, ранее не увиденный взгляд на одну из самых успешных и любимых британских групп". Даты выхода обоих сериалов пока не определены.

Меня не интересует документальный сериал о Take That, я больше хочу узнать о модной империи Виктории Бекхэм. Я не разочарован тем, что сольный сериал Виктории Бекхэм не подробно освещает ее дни со Spice Girls, так как меня больше интересует ее трансформация в модного иконы.

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