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Федеральные земли ГерманииНовостиМногократная битва

Вигерт стремится к жесткому соперничеству в матче за титул против Фокс и Фленсбурга.

В итоге СК Магдебург одержал победу с большой легкостью. К началу нового сезона Бундеслиги они ожидают более серьезной конкуренции.

 and  Hanna Hofmann
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- Вигерт стремится к жесткому соперничеству в матче за титул против Фокс и Фленсбурга.

Тренер Беннетт Вайгерт из SC Магдебург ждет напряженной борьбы за чемпионство в Бундеслиге по гандболу. "Я считаю, что больше команд будет бороться за верхние позиции, так как я замечаю, что уровень стабильности выступлений в Бундеслиге постепенно выравнивается", - сказал Вайгерт накануне начала сезона в четверг. Кроме Берлина, который создал проблемы для SCM в прошлом сезоне, Вайгерт ожидает сопротивления от SG Фленсбург-Хандевитт.

Больше шансов на ошибки

В 42 года Вайгерт надеется, что команды, борющиеся за титул, будут сталкиваться с меньшими последствиями за ошибки. "С точки зрения тренера, я надеюсь, что ошибки не будут наказываться так строго, и будет более равная ситуация", - сказал Вайгерт. В прошлом сезоне SCM удалось одержать всего два поражения и две ничьи, обеспечив титул с преимуществом в шесть очков.

SC Магдебург начинает этот сезон в субботу против HSG Вецлар (6:00 PM/Dyn), но обсуждение матча начнется только в четверг. Перед этим Вайгерт хочет сосредоточиться на поражении от Берлина в Суперкубке. "Еще предстоит работа", - оценил тренер.

Меры безопасности с Магнуссоном и Бергендалем

Феликс Клаар и Тим Хорнке точно не сыграют, и бережное отношение к Омару Инги Магнуссону и Оскару Бергендалю. "Так как мы не уверены, что травмы полностью зажили", - объяснил Вайгерт ситуацию. Возможные дополнительные травмы также могут повлиять на состав, но Вайгерт не стал вдаваться в подробности.

Несмотря на высокую нагрузку и травмы, Вайгерт остается оптимистичным. "У нас по-прежнему фантастический состав. Я не буду закрывать двери и говорить, ой, это будет сложно", - заверил тренер. Высказывать такие мысли могло бы демотивировать команду. Вайгерт похвалил новичка Манюэля Цендера. "Я постоянно удивляюсь, насколько хорошо он адаптируется", - похвалил Вайгерт Цендера, который является лучшим бомбардиром команды. "Но он здесь всего две недели, так что мы обращаемся с ним бережно".

В высококонкурентной Бундеслиге по гандболу тренер Вайгерт ожидает, что несколько команд будут оспаривать доминирование SC Магдебурга из-за сужения разрыва в уровне выступлений между командами. С anticipation of tough matches from Berlin and SG Flensburg-Handewirt, Wiegert hopes for a more lenient approach towards errors, believing that fewer severe consequences for mistakes will create a more balanced situation.

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