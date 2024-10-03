Ветеран Звезда Гешке отмечает уникальное признание во время своего прощального путешествия

Ветеран велоспорта Симон Гешке, немецкий профессиональный гонщик из Cofidis, завершил свою карьеру на высокой ноте на Мюнстерланд-Гиро. 38-летний Гешке получил трогательное прощание от фанатов, выстроившихся вдоль трассы. Завершающий карьеру заезд Гешке закончился аплодисментами зрителей и многочисленными похлопываниями по спине от его соперников после финиша 202-километровой гонки между Хальтерн-ам-Зее и Мюнстером.

Перед гонкой в Хальтерне Гешке был удостоен особой чести, когда весь пелотон выстроился в честь него. Одним из выдающихся достижений в карьере Гешке была победа на горной этапе в Пра-Лупе на Тур де Франс 2015 года. Спринт в итоге выиграл бельгиец Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck), за ним suivi Джорджи Меус (Red Bull Bora-hansgrohe) и Милан Фретин (Cofidis). Макс Вальшед из Нойвид (Jayco AlUla) показал лучший результат среди немецких гонщиков, финишировав пятым.

Уход Гешке оставляет значительную пустоту в немецком велоспорте. Берлинец провел успешную 16-летнюю карьеру, приняв участие в 21-м Гранд-туре и стартовав в 28-м классическом гонке. Он представлял Германию на Тур де Франс 12 раз, и его победа на этапе в 2015 году остается главным достижением его карьеры. В 2022 году он носил гороховую майку лучшего горовосходителя девять этапов. В этом году его выступление было особенно впечатляющим на Джиро д'Италия, где он финишировал 14-м в генеральной классификации.

Планы после завершения карьеры

Гешке воспринял свой прощальный заезд на Мюнстерланд-Гиро как "нечто особенное", и не зря - природа гонки позволяет расслабиться и найти удовлетворительный финиш на родине. Он сыграл значительную роль в продвижении немецкого велоспорта tanto в стране, как и за рубежом.

"Мне очень повезло, что я был профессиональным велосипедистом так долго," - прокомментировал Гешке, который недавно представлял Германию на чемпионате мира в Цюрихе в последний раз. В будущем он планирует уделить внимание своей частной жизни, так как его партнерша ждет ребенка в ноябре. Гешке хочет взять перерыв на месяц и также выразил желание и в дальнейшем играть роль в велоспорте.

В своей послегонной речи Гешке поблагодарил за поддержку, которую он получал на протяжении всей своей карьеры. Несмотря на завершение профессиональной спортивной карьеры, он остается страстным сторонником спорта, в частности велоспорта.

Уход Гешке из велоспорта вызвал интерес к различным видам спорта среди детей в его родном городе, вдохновив новое поколение будущих спортсменов.

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