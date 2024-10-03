Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиСпортивные

Ветеран Звезда Гешке отмечает уникальное признание во время своего прощального путешествия

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут
Симон получил похвалу от своих товарищей по велосипеду
Симон получил похвалу от своих товарищей по велосипеду

Ветеран Звезда Гешке отмечает уникальное признание во время своего прощального путешествия

Ветеран велоспорта Симон Гешке, немецкий профессиональный гонщик из Cofidis, завершил свою карьеру на высокой ноте на Мюнстерланд-Гиро. 38-летний Гешке получил трогательное прощание от фанатов, выстроившихся вдоль трассы. Завершающий карьеру заезд Гешке закончился аплодисментами зрителей и многочисленными похлопываниями по спине от его соперников после финиша 202-километровой гонки между Хальтерн-ам-Зее и Мюнстером.

Перед гонкой в Хальтерне Гешке был удостоен особой чести, когда весь пелотон выстроился в честь него. Одним из выдающихся достижений в карьере Гешке была победа на горной этапе в Пра-Лупе на Тур де Франс 2015 года. Спринт в итоге выиграл бельгиец Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck), за ним suivi Джорджи Меус (Red Bull Bora-hansgrohe) и Милан Фретин (Cofidis). Макс Вальшед из Нойвид (Jayco AlUla) показал лучший результат среди немецких гонщиков, финишировав пятым.

Уход Гешке оставляет значительную пустоту в немецком велоспорте. Берлинец провел успешную 16-летнюю карьеру, приняв участие в 21-м Гранд-туре и стартовав в 28-м классическом гонке. Он представлял Германию на Тур де Франс 12 раз, и его победа на этапе в 2015 году остается главным достижением его карьеры. В 2022 году он носил гороховую майку лучшего горовосходителя девять этапов. В этом году его выступление было особенно впечатляющим на Джиро д'Италия, где он финишировал 14-м в генеральной классификации.

Планы после завершения карьеры

Гешке воспринял свой прощальный заезд на Мюнстерланд-Гиро как "нечто особенное", и не зря - природа гонки позволяет расслабиться и найти удовлетворительный финиш на родине. Он сыграл значительную роль в продвижении немецкого велоспорта tanto в стране, как и за рубежом.

"Мне очень повезло, что я был профессиональным велосипедистом так долго," - прокомментировал Гешке, который недавно представлял Германию на чемпионате мира в Цюрихе в последний раз. В будущем он планирует уделить внимание своей частной жизни, так как его партнерша ждет ребенка в ноябре. Гешке хочет взять перерыв на месяц и также выразил желание и в дальнейшем играть роль в велоспорте.

В своей послегонной речи Гешке поблагодарил за поддержку, которую он получал на протяжении всей своей карьеры. Несмотря на завершение профессиональной спортивной карьеры, он остается страстным сторонником спорта, в частности велоспорта.

Уход Гешке из велоспорта вызвал интерес к различным видам спорта среди детей в его родном городе, вдохновив новое поколение будущих спортсменов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

23XI Racing Майкла Джордана, в сотрудничестве с Front Row Motorsports, инициируют антимонопольный иск против NASCAR и его лидера.
Спорт

23XI Racing Майкла Джордана, в сотрудничестве с Front Row Motorsports, инициируют антимонопольный иск против NASCAR и его лидера.

По мере приближения захватывающего финала сезона две команды NASCAR, одна из которых частично принадлежит прославленному баскетболисту Залу славы Майклу Джордану, подали в суд на NASCAR и ее CEO, утверждая, что они ведут себя как «опressepы».

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Во время финала мужского одиночного разряда на теннисном турнире The China Open в Пекине, 2 октября...
Спорт

В необычном финале Китайского Открытия, лучший соперник Янник Синнер падает перед восходящей звездой Карлосом Алкарасом.

В необычном финале Китайского Открытия, лучший соперник Янник Синнер падает перед восходящей звездой Карлосом Алкарасом. После трех изнурительных раундов Испания Карлос Алькарас одержал победу над действующим номером один Яником Синнером, завоевав титул со счетом 6-7, 6-4, 7-6 и добавив к своей коллекции 16-й титул ATP. Оба спортсмена продемонстрировали выдающиеся навыки

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Для Гейденхайма, TSG и Матараццо это важный день.
Спорт

Для Гейденхайма, TSG и Матараццо это важный день.

FC Heidenheim - Olimpija Ljubljana 2:1 (1:0) Для Гейденхайма, TSG и Матараццо это важный день. Восемнадцатилетний дебютант в Лиге Европы Пауль Ваннер принес 1. FC Heidenheim трудную победу над "Олимпией" из Любляны. Ваннер забил после рикошета от штрафного удара в компенсированное время, обеспечив победу 2:1

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Исходя из множества источников, известный вингер Дэванте Адамс из «Лас-Вегас Рэйдерс» потребовал...
Спорт

Даванте Адамс, известный широкоприемник "Лас-Вегас Рейдерс", якобы потребовал обмен, по данным различных источников.

Даванте Адамс, известный широкоприемник "Лас-Вегас Рейдерс", якобы потребовал обмен, по данным различных источников. По данным источников, Адамс выразил свою предпочтение обмену своей команде в понедельник. "Рейдеры" рассматривают возможность заключения сделки по обмену Адамса, которая может включать выбор во втором раунде драфта и дополнительную компенсацию, сообщает Шефтер.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, запечатлевшее динамичный момент
Политика

Подростки путешествуют в одиночку, оптимальный момент для вакцинации, безумные покупки: отслеживать сегодняшние заголовки

CNN: Дайджест дневных новостей, выбор главных историй, которые вы могли пропустить в суматохе своего расписания.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Актер Эндрю Гарфилд посещает Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне 2024 в Испании.
Общество

Гарфилд выражает сильный интерес к восстановлению роли Человека-паука, заявив, что определенно да на 100%.

Возможность вновь увидеть Эндрю Гарфилда висящим на небоскребе в роли Человека-паука не столь rèльна.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Пятеро китайских граждан обвиняются в сокрытии своей полуночной экскурсии на военное объекты в Мичигане.
Политика

Пятеро китайских граждан обвиняются в сокрытии своей полуночной экскурсии на военное объекты в Мичигане.

Федеральные сотрудники США предъявили обвинения пяти китайским гражданам в мошенничестве и сокрытии фактов примерно год спустя после их задержания в удаленном районе недалеко от военной базы в штате Мичиган, где было зафиксировано участие многих людей в летних учениях.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Тропический шторм Хелена в США обостряется, приводит к гибели в общей сложности 200 человек.
Политика

Тропический шторм Хелена в США обостряется, приводит к гибели в общей сложности 200 человек.

Тропический шторм Хелена в США обостряется, приводит к гибели в общей сложности 200 человек. Ураган "Хелен" унес жизни 200 человек в Соединенных Штатах. Власти объявили о восьми дополнительных жертвах в Джорджии и трех в Северной Каролине. Активные поисково-спасательные миссии продолжаются в сильно пострадавших западных горах Северной Каролины, которые

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно