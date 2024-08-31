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Ветеран по биению рекордов Курт Бендлин скончался.

 and  Anne Legman
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Ветеран по биению рекордов Курт Бендлин скончался.

Легендарный десятиборец Курт Бендлин скончался. Его супруга подтвердила, что трехкратный олимпийский медалист скончался в прошлый четверг в Падерборне. В возрасте 81 года отец двоих детей добился выдающихся достижений. Его выдающийся мировой рекорд в тепле 1967 года сделал его звездой легкой атлетики. Несмотря на свою любовь к природе, Бендлин особенно гордился своей бронзовой медалью с Олимпиады в Мехико.

Иконический уик-энд 14 мая 1967 года стал вершиной карьеры Бендлина. С 8319 баллами в жарком 38 градусов он побил мировой рекорд в стадионе университета г. Хайдельберга. Его выдающееся выступление, а также бронзовая медаль, четыре немецких титула и звание "Спортсмена года" 1967 года считаются его величайшими достижениями.

Битва за 14 операций

Бронзовая медаль сияла особым блеском для Бендлина, отца дочери Никола и сына Колюши. Это достижение стало неожиданностью и свидетельством его упорства: несмотря на мировой рекорд, он травмировался во время подготовки в США, что вынудило его тренироваться всего шесть недель перед Олимпиадой в Мехико.

Скованный судорогами, Бендлин завоевал место на пьедестале с потрясающим выступлением во второй день. "Что я сделал в жарком котле олимпийского десятиборья, было невероятно", - сказал этот универсальный спортсмен. "Это было мое лучшее выступление".

За свою карьеру с 1962 по 1976 год Бендлин перенес 14 операций. "Моя сила превзошла прочность моих костей и суставов", - признался он однажды.

Происхождение в Западной Пруссии

Спортивный успех Бендлина можно приписать легендарным тренерам Берту Зумсеру и Фриделю Ширмеру. Однако его величайшее благо имело лишь одно имя: Мартина. Они встретились в 1966 году, и только в 1980 году они поженились - через 14 лет. "Мой муж не мог решить: он не мог выбрать между десятиборьем, карьерой и браком", - сказала его жена. "Мой муж был большим сердцем, любящим, всегда готовым помочь и щедрым", - сказала Мартина Бендлин на 65-летии своего мужа.

Родившийся 22 мая 1943 года в Западнопрусском Торне и выросший в Маленте, стойкий пенсионер провел свои последние годы, организуя занятия фитнесом для уставших менеджеров в Маленте. Его мать и брат бежали в Маленте с двухлетним Куртом во время войны, так как его отец погиб в плену.

Его "классы отец и дитя" в его фермерском доме в Падерборне тоже были популярны. Кроме того, "Куддел" Бендлин посвятил себя социальным проектам, помогая алкоголикам и наркоманам реинтегрироваться в общество. "Никогда не сдавайся! Используй все возможности", - был его девиз, который он соблюдал до конца. "Для меня важно только настоящее. Я живу в настоящем и в каждом моменте, как если бы это был мой последний".

Несмотря на свои многочисленные операции, спортивные достижения Курта Бендлина были впечатляющими, а его бронзовая медаль на Олимпиаде 1968 года была особенным достижением в его карьере десятиборца.

Карьера Курта Бендлина была отмечена стойкостью и упорством, которые проявлялись не только в его мировом рекорде, но и в его способности преодолевать травмы и продолжать выступать на самом высоком уровне в легкой атлетике.

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