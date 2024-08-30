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Ветеран национальной сборной Дахуд переходит в команду Франкфурта

 and  John Stellmacher
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- Ветеран национальной сборной Дахуд переходит в команду Франкфурта

Германский футбольный клуб Бундеслиги "Айнтрахт" Франкфурт подписал двухкратного игрока национальной сборной Германии Махмуда Дауда. Полузащитник присоединится к клубу на свободном трансфере из английской Премьер-лиги "Брайтон энд Хоув Альбион" и подписал контракт до лета 2026 года, согласно заявлению клуба.

28-летний Дауд начал свою профессиональную карьеру в "Боруссии" Мёнхенгладбах, затем перешел в "Боруссию" Дортмунд иlater to England. В прошлом сезоне он играл на правах аренды за "ВФБ" Штутгарт. Дауд сыграл два матча за сборную Германии под руководством бывшего тренера Йоахима Лёва в 2020 году.

Спортивный директор "Айнтрахта" Франкфурт называет Дауда "отличным приобретением"

Клуб "Айнтрахт" Франкфурт объявил о травме датского полузащитника Оскара Хёйланда, который получил перелом пятой пястной кости в среду. Хёйланд присоединился к "Айнтрахту" из "ФК Копенгаген" этим летом.

'Дауд - опытный игрок', - сказал спортивный директор "Айнтрахта" Тиммо Хардунг. 'Мы не только восполнили временное отсутствие Оскара Хёйланда, но и можем рассчитывать на отличное долгосрочное усиление в ключевой позиции'.

Клуб объявил, что 'К команде присоединится: Махмуд Дауд'. Этот опытный полузащитник, представлявший Германию дважды, укрепит "Айнтрахт" Франкфурт до 2026 года, обеспечив замену Оскара Хёйланда на время травмы и усилив среднюю линию в долгосрочной перспективе.

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