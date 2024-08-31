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Ветекам слёзы льет, борясь за бронзовую медаль в Париже

 and  Grigoriy Williams
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Ветекам слёзы льет, борясь за бронзовую медаль в Париже

В апреле Морис Ветекан упустил свой шанс на чемпионате Европы. После этого он собрал волю в кулак и был вознагражден бронзовой медалью на Паралимпиаде. Главный тренер по-прежнему видит в 18-летнем пловце "невероятный потенциал".

Перед тем, как Морис Ветекан разделил трогательный момент с своей подругой Жолин в бассейне арены "Ла Дефанс" в Париже, он завоевал бронзу на дистанции 100 метров брассом. В возрасте 18 лет этот пловец из TSV Bayer 04 Leverkusen стал первым, кто завоевал медаль для немецкой команды на этих Паралимпийских играх, сняв часть давления со своих товарищей по команде.

"Удивительно - первая медаль. Но просто выиграть медаль - это невероятное чувство", - сказал Ветекан, родившийся с врожденным дефектом конечности. "Я никогда не получал такой невероятной поддержки, я даже не могу описать это". На предварительном заплыве дебютант Паралимпийских игр улучшил свой личный рекорд и получил слова похвалы от главного тренера Уте Шинкиц.

"Для новичка впервые выступить в таком большом турнире - можно только поздравить его", - сказала она.

Это было неожиданное завершение исключительного года. На чемпионате Европы в середине апреля на Мадейре он финишировал восьмым, значительно отставая от конкурентов с временем 1:11.59 минуты. "У него был сложный сезон", - сказал Шинкиц. "Но всегда были люди, которые верили в него, и он позволял это, за что я очень благодарен". За четыре месяца его протеже улучшил результат более чем на четыре секунды.

"Я полностью пересмотрел свой настрой - с большой помощью тренерского штаба, но также и со стороны семьи. Я подошел к этому делу по-новому, скорректировал тренировки, пересмотрел все и действительно отдал все силы. Конечно, это еще не идеально, но для относительно короткого периода времени уже очень хорошо", - сказал коренной дортмундца.

Пришел сзади и победил

В финале Стефано Raimondi из Италии, Хектор Денайер, местный фаворит, и Артем Исаев, выступавший под нейтральным флагом, считались основными претендентами на медаль. Сначала казалось, что Ветекан будет отставать. Он плохо стартовал с блоков и должен был догонять лидеров. "Когда я увидел после 85 метров, что итальянец и русский опережают меня на дорожках, я подумал: Черт возьми. Это была жестокая борьба в конце".

Но упорство Ветекана вознаградилось. Он улучшил время на 0,75 секунды. "Не могло быть лучше, время определенно впечатляет", - сказал он. И он уже смотрит на следующую большую цель: Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. "Мы строим на том, что достигли сейчас, и надеемся, что будет еще лучше в ЛА", - сказал Ветекан. И Шинкиц по-прежнему убеждена: "У парня еще есть невероятный потенциал".

После завоевания бронзовой медали на Паралимпиаде Морис Ветекан выразил благодарность за невероятную поддержку, которую он получил на своем пути. Несмотря на то, что он упустил свой шанс на чемпионате Европы ранее, Ветекан продемонстрировал значительный прогресс, став первым немецким пловцом, завоевавшим медаль на Паралимпийских играх.

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