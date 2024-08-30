- Ветекам получил первое награду Паралимпийских игр

Морис Ветекэм завоевал первую медаль Германии на дебютных Паралимпийских играх. Молодой пловца, родившийся с деформированной левой рукой, поразительно завоевал бронзовую медаль в заплыве на 100 метров брассом. "Не могло быть лучше. Я в восторге от этого!" - сказал Ветекэм. "Удивительно, это незабываемое чувство".

Ветекэм уступил победителю Стефано Raimondi из Италии на 1,76 секунды. Серебро завоевал местный фаворит Хектор Денайер.

Ветекэм показал личное лучшее время 1:07,04 минуты в заплыве. "Изменил свой настрой, все благодаря тренерскому штабу и поддержке семьи. Полностью перестроил свою тренировочную рутину", - сказал он, объясняя свое улучшение. "Мы строим на этом успехе и надеемся на еще лучшие результаты в Лос-Анджелесе". Следующие Летние Паралимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Исключительное выступление Ветекэма в паралимпийском спорте вдохновило многих, продемонстрировав, что с решимостью и поддержкой любой может преуспеть. С приближающимися Летними Паралимпийскими играми в Лос-Анджелесе в 2028 году Ветекэм стремится продолжить свой успех в паралимпийском спорте.

Читайте также: