- Весьма серьезный дефицит жилья в Гессии.

Количество разрешений на строительство и покупок недвижимости снижается тревожными темпами, вызывая обеспокоенность в Ассоциации жилищной индустрии Юго-Западной Германии (VdW). Текущие цифры подчеркивают острую необходимость вмешательства в сектор жилья, как считает ассоциация, которая представит свои предложения правительству земли Франкфурт в четверг.

По словам члена правления VdW Акселя Миллионпенни, ситуация на рынке жилья в Гессене ухудшается стремительно. Необходима незамедлительная политическая поддержка для строительства дополнительных жилых единиц.

Ассоциация жилищной индустрии Юго-Западной Германии (VdW) состоит из примерно 200 частных и публичных жилищных компаний, базирующихся в Гессене и южном Рейнланд-Пфальце. Совместно они управляют 400 000 жилыми единицами.

Уменьшение числа разрешений на строительство способствует ухудшению ситуации на рынке жилья в Гессене, как отметил Аксель Миллионпенни из VdW. Для решения этой проблемы VdW планирует выступать за ослабление регулирования разрешений во время своей встречи с правительством земли Франкфурт.

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