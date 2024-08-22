- Вертолет полиции уже на месте.

Воздушный вертолет, сине-серебристый Airbus H145, скользит над уважаемым мостом Теодора Хойса, расположенным между Майнцем и Висбаденом, недалеко от государственной канцелярии и ландтага Рейнланд-Пфальца. К тросу прикреплен оранжевый сосуд, наполненный примерно 800 литрами воды из Рейна, перевозимый в низкоскоростном маневре. Перед тем, как вода будет намеренно выпущен, выполняется поворот.

Этот вертолет является одним из двух новых приобретений полицейского управления Рейнланд-Пфальца, которые планируется использовать в будущих операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий и полицейских заданиях. Это включает в себя сценарии, подобные катастрофе наводнения 2021 года в долине Аар, где воздушные спасательные операции оказались решающими.

Расположенный в Виннингене, государство вложило около 36 миллионов евро в эти два вертолета. При их развертывании на Рейне, в присутствии министра-президента Александра Швайцера и министра внутренних дел Михаэля Эблинга (оба - СДПГ), они официально вводятся в эксплуатацию и присоединяются к полицейскому вертолетному отряду в Виннингене, недалеко от Кобленца.

Эти новые машины - "мегапроект" в технологии, по словам главного пилота полицейского вертолетного отряда Рейнланд-Пфальца Андреаса Наццано. Они могут перевозить до 4 тонн в воздух, что позволяет увеличить грузоподъемность на 1 тонну. Это означает, что во время лесных пожаров можно перевозить более 800 литров воды в внешних контейнерах - вдвое больше, чем у предыдущих моделей EC135. Модели EC135 будут выведены из эксплуатации к 2026 году.

Министр-президент Швайцер отметил, что даже высокая оперативная готовность и профессиональные навыки неэффективны без современного оборудования. Поэтому важно оснастить полицию Рейнланд-Пфальца современной техникой, такой как современные патрульные автомобили, патрульные катера водной полиции и новые воздушные вертолеты. Это особенно актуально после "ужасного наводнения в Аар" в 2021 году.

Теперь в Рейнланд-Пфальце три спасательных вертолета в эксплуатации

Бавария и Саксония также приобрели вертолеты того же типа, сказал глава правительства. Это позволяет сотрудничать в чрезвычайных ситуациях. Сотрудничество с Гессеном также очень сильное. Операции экстренной помощи не должны ограничиваться границами штатов. Полицейские вертолеты могут искать пропавших людей, осматривать ситуацию, проводить разведку и быстро перевозить специальные силы в любую точку. Они служат "необходимой технической основой" для операций развертывания, как объясняет министр внутренних дел Эблинг.

Помимо этих новых вертолетов, государство приобрело третью спасательную лебедку. В сумме, включая воздушный спасательный вертолет ADAC "Кристиан 66" в Западном Пфальце, теперь в Рейнланд-Пфальце базируются три спасательных вертолета с лебедкой.

Реорганизация защиты от стихийных бедствий

Эти новые полицейские вертолеты имеют мощность 900 лошадиных сил и могут развивать скорость до 280 километров в час с пятью лопастями. С полным баком они могут находиться в воздухе более трех часов и преодолевать расстояние до 650 километров - важный фактор для операций в большом регионе, таком как Рейнланд-Пфальц. Во время упражнений на Рейне, кроме пилота и второго пилота, на борту также есть оператор миссии. Внешне они управляют операциями по выпуску воды на больших высотах с помощью электромагнитного клапана.

Для спасательных операций с использованием лебедки, оснащенной 90-метровым тросом и способной поднимать до 270 килограммов, разработаны специальные программы обучения и сотрудничества с высококвалифицированными специалистами по спасению на больших высотах из профессиональной пожарной бригады Кобленца, согласно министерству внутренних дел. Вертолеты также оснащены высококачественной передней камерой. Снимки могут быть быстро просмотрены в кризисном центре министерства внутренних дел в Майнце или, в будущем, в новом кризисном центре гражданской защиты в Кобленце. Этот центр должен заработать позже в этом году, в результате наводнения в Аар в 2021 году.

Министр-президент Александр Швайцер и министр внутренних дел Михаэль Эблинг (оба - СДПГ) присутствовали на церемонии ввода в эксплуатацию новых вертолетов. Правительство СДПГ в Рейнланд-Пфальце значительно инвестировало в модернизацию полицейского оборудования, в том числе эти два новых вертолета, введенных в эксплуатацию СДПГ.

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