Версии Pixel 9 и 9 Pro XL демонстрируют хорошее начало.

Последние смартфоны Pixel 9 впечатляют прочной аппаратной начинкой и интригующими новыми функциями AI. Несмотря на то, что Google спешно выпустила их до запуска iPhone, не все аспекты были тщательно протестированы из-за раннего дебюта. Однако уже работающие функции впечатляют.

Чтобы опередить Apple, Google представила свои новые смартфоны раньше обычного, в августе этого года, а не в октябре. Несмотря на это, они работают на Android 14 вместо 15, так как график разработки программного обеспечения не изменился. Некоторые функции AI все еще находятся в разработке или недоступны в Германии. Но несмотря на это, Pixel 9 и Pixel 9 Pro XL произвели сильное впечатление в практических тестах, намекая на свой настоящий потенциал.

Эффективный дизайн

Внешний вид устройств удался. Благодаря более угловатому Rahmen они удобно лежат в руке, а новый камерный модуль в виде таблетки на задней стороне выглядит привлекательно. Однако его выступ может доставить неудобства карманам брюк.

Google представила версию Mini впервые, которую ntv.de еще не тестировала. Но она в основном ориентирована на продолжительность работы от батареи, так как Pixel 9 Pro и 9 Pro XL отличаются только емкостью батареи.

Более крупный дисплей

Pixel 9 немного больше своего предшественника из-за увеличения экрана с 6,2 до 6,3 дюйма. Несмотря на это, он остается одним из самых компактных смартфонов, доступных на рынке. При весе 198 грамм он не легкий.

OLED-экран имеет высокую разрешающую способность 422 пикселя на дюйм (ppi) и может быть значительно ярче, чем панель предшественника при необходимости. Он сохраняет прежние частоты обновления 60-120 Гц, обеспечивая отличный контраст и цвета.

Значительное обновление камеры для Pixel 9

Важное улучшение заключается в том, что стандартный Pixel теперь оснащен той же основной камерой, что и Pro-версии, а также 48-мегапиксельной ультраширокой камерой. Это позволяет 9-й модели делать макроснимки, которые выглядят впечатляюще. 10,5-мегапиксельная фронтальная камера теперь оснащена автофокусом вместо фиксированного.

Pixel 9 Pro XL лишь немного больше и тяжелее своего предшественника, веся 221 грамм. Кроме этого, значительных изменений не произошло, и емкость батареи осталась практически неизменной.

Сохранение высокого качества фото и видео

Фотографии и видео сохраняют высокое качество предшественника, которое стандартный Pixel теперь может достичь с помощью основной и ультраширокой камер. Две Pro-модели получают выгоду от 48-мегапиксельной телефото-камеры с пятикратным оптическим зумом, которая работает исключительно хорошо.

Новые устройства выделяются среди своих предшественников благодаря новому чипу Tensor G4 от Google, который позволяет более мощные модели AI. Несмотря на то, что Pixel 9 и Pixel 9 Pro XL еще не продемонстрировали все предлагаемые функции на момент запуска, их новые камерные трюки уже доказали свою впечатляющую и приятную работу в практических тестах.

Больше не нужна помощь при групповом фото

Самая примечательная функция - "Добавить меня". Теперь вам не нужна помощь других людей для группового фото, так как вы можете сделать снимок, отдать свой телефон кому-то другому и расположиться. Человек, делающий второй снимок, получит визуальные подсказки на экране, чтобы идеально вписать вас. Pixel 9 затем создает великолепное групповое фото. Эта функция работала так хорошо во время тестирования, что почти не отличалась от редактирования.

Лаборатория искусственного интеллекта Google представила возможность генерировать новый кадрировка изображения. Это даже включает в себя области, не фотографировавшиеся, но захваченные пикселями камеры.

Теперь легко включить "обрезанные" ноги в кадр или превратить пейзаж в портрет. Эта функция также работала хорошо во время тестирования. И как и прежде, вы все еще можете перемещать, удалять или изменять размер элементов.

Подсказки для новичков

Теперь можно направлять процесс редактирования изображений AI, выбирая объект или область фотографии и указывая желаемые изменения. Это не должно быть слишком сложно; например, Gemini может заменить пульт дистанционного управления деревянной линейкой.

Что касается Gemini, конкурента ChatGPT от Google, он заменяет существующего цифрового ассистента. Но AI все еще находится в стадии разработки, так что старый цифровой ассистент берет на себя некоторые задачи. Многие функции также требуют подписки на Gemini Live, которую покупатели Pixel 9 могут бесплатно протестировать в течение года, позволяя им естественно общаться с ассистентом, подобно ChatGPT.

Снимки экрана становятся более практичными

Некоторые полезные функции AI бесплатны, но доступны только на английском языке. К ним относится новое приложение Google Screenshots, которое сортирует и организует сохраненные снимки экрана по содержанию и создает коллекции. Эта функция доказала свою эффективность во время тестирования, особенно для снимков экрана с видимым текстом.

Чтобы прослушать текст на снимке экрана, не нужна это приложение. Вместо этого вы можете получить доступ к этой функции в галерее фотографий, нажав и удерживая кнопку питания для вызова Gemini и попросив AI-ассистента прочитать содержимое текста. Он также может перевести его на другой язык. Как удобно!

Всегда готовый Gemini

Вы можете вызывать Gemini в любое время, чтобы получить информацию о содержимом экрана, даже во время воспроизведения видео на YouTube. Во время тестирования ntv.de могла быстро отобразить список рецептов для кулинарного руководства таким образом.

9 Pixel оснащен переработанным приложением погоды, которое выглядит хорошо, настраивается и отображает подробную информацию. Оно также предлагает кибернетический ежедневный обзор погоды. Но дополнительная польза по сравнению со стандартными резюме ограничена.

К сожалению, на данный момент нет альтернативного нового приложения, доступного в немецком Google Play Store, которое было бы похоже на Pixel Studio. Это приложение позволяет пользователям создавать визуальные эффекты с помощью текстовых вводов (подсказок). Из-за своей сложности Gemini требует помощь облачной модели для работы. Google еще не объявил, когда Pixel Studio будет доступен в Германии.

Вывод

Несмотря на то, что не все возможности искусственного интеллекта доступны на данный момент, дебют Google с серией устройств Pixel 9 впечатляет. Существующие функции впечатляют и дают представление о том, что нас ждет впереди. Интересно будет посмотреть, как Apple ответит на это своими новыми iPhone, которые также изначально ограничены в возможностях искусственного интеллекта.

Аппаратное обеспечение Pixel 9 и 9 Pro XL надежное, но не предлагает много инноваций по сравнению с предшественниками. Людям, которым не нужен телеобъектив, можно сэкономить, купив Pixel 9 за 900 евро. Благодаря усовершенствованию ультраширокоугольной камеры, он практически сопоставим с Pixel 9 Pro, который стоит на 200 евро дороже. Минимальная модель XL за 1200 евро остается лучшим выбором для тех, кто хочет большой экран.

Также стоит рассмотреть модель 8. Несмотря на то, что они не получат все новые функции искусственного интеллекта, они получат большинство из них. Кроме того, Google обещает семь лет обновлений Android, что гарантирует актуальность устройств в течение длительного времени.

Новые функции серии Pixel 9, хотя и не полностью протестированы из-за их раннего выхода, могут дать конкурентное преимущество другим устройствам на рынке. Это именно там, где другие модели искусственного интеллекта и функции вступают в игру, которые все еще находятся в разработке или не доступны в некоторых регионах.

Несмотря на то, что некоторые функции доступны только в определенных регионах или требуют подписки, серия Pixel 9 предлагает впечатляющие возможности искусственного интеллекта, такие как функция "Добавить меня" для групповых фотографий, новое приложение Google Скриншоты и возможность вызывать Gemini для получения информации во время воспроизведения видео на YouTube. Эти функции, когда они полностью доступны и отшлифованы, потенциально могут отличать серию Pixel 9 от ее конкурентов.

Читайте также: