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СпортНовостиРед Булл

Верштаппен серьезно выразил намерение уйти из спорта.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Сколько ещё сезонов можно ждать участия Макса Ферстаппена в Формуле 1?
Сколько ещё сезонов можно ждать участия Макса Ферстаппена в Формуле 1?

Верштаппен серьезно выразил намерение уйти из спорта.

Формула-1 чемпион Макс Ферстаппен действительно расстроен из-за штрафа и рассматривает возможность уйти из высшего эшелона автоспорта. Его советник и консультант в Red Bull, Хельмут Марко, поговорил с Ферстаппеном и сказал: "Макс серьезен".

После того, как он назвал свою машину "неисправной" на пресс-конференции перед гонкой Формулы-1 в Сингапуре, FIA наложила на Ферстаппена штраф за нецензурную брань. Новость оставила голландского гонщика разгневанным. Уход из спорта даже упоминался самим Ферстаппеном. Однако, по словам Хельмута Марко, консультанта Red Bull по автоспорту, это не было пустым обещанием.

"Макса нужно воспринимать всерьез", - подчеркнул 81-летний Марко в интервью на YouTube-канале "Formel1.de". Он серьезно поговорил с 26-летним Ферстаппеном об этом во вторник.

Прежде чем Формула-1 ушла на октябрьский перерыв, Ферстаппен уже выразил недовольство тем, что его язык пристально изучает руководящий орган автоспорта. "Хватит", - прокомментировал трехкратный чемпион мира свой штраф.

"Макс многого добился, но важно, чтобы он по-прежнему получал удовольствие и радость от спорта. Если это все больше отнимают у него, то он такой человек... Если он скажет: 'Хватит', то он имеет в виду это", - заявил Марко. Но он также добавил: "Но я надеюсь, что нынешняя ситуация не приведет к досрочному уходу".

Марко критиковал двойные стандарты в Формуле-1. В то время как бывший руководитель команды Haas Гюнтер Штейнер получил культовый статус за использование слова "fuck", Ферстаппен наказывается за сквернословие.

"Это случай разных правил для разных людей", - пожаловался Марко. Более того, Ферстаппен "не имел в виду никого конкретно, а имел в виду машину, объект, и это было в легкомысленном ключе".

В ответ на заявление Марко команда Red Bull Racing поддержала своего гонщика, оспаривая штраф FIA за языковую непристойность Ферстаппена. Несмотря на скандал, Марко вновь подчеркнул свою веру в приверженность Ферстаппена спорту, заявив: "Команда Red Bull Racing полностью поддерживает Макса и верит в его страсть к Формуле-1".

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